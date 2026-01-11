Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026 no se programó; Dimayor explica qué pasó

Fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026 no se programó; Dimayor explica qué pasó

La Dimayor confirmó la programación de las 19 jornadas del primer semestre de este año, sin embargo, la décima fecha todavía no tiene horarios por un contratiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Balón fútbol colombiano 2024-II
Balón fútbol colombiano 2024-II - Foto:
Dimayor

Publicidad

Publicidad

Publicidad