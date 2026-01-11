Fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026 no se programó; Dimayor explica qué pasó

El fútbol profesional colombiano ya tiene la programación de las 19 fechas de la liga BetPlay I-2026, la cual fue anunciada oficialmente por la DIMAYOR. Sin embargo, aclararon que la jornada 10 todavía no ha sido agendada por una incidencia que coincide justo por esos días en el calendario.

"Se informa que la fecha 10 no será publicada con fechas y horarios definidos, debido a que dicho fin de semana coincide con las elecciones de Congreso de 2026. En este contexto, será necesario coordinar previamente con los gobiernos locales y las autoridades correspondientes para la definición de la programación", fue el argumento que dieron a través de un comunicado.

Cabe señalar que desde la presidencia de Carlos Mario Zuluaga, el ente rector del fútbol colombiano ha optado por la utilización de un software con inteligencia artificial, que permite hacer la programación de las 19 fechas, teniendo en cuenta diferentes factores como las horas, el clima, las transmisiones, incluso los equipos que comparten estadio.

Pese a que solo se trata de una fecha, la Dimayor se excusó y dejó en claro que siguen haciendo esfuerzos para que este tupo de inconvenientes no se repitan. "Seguiremos trabajando para que esta programación registre las menores modificaciones posibles, resguardando el correcto desarrollo de la competencia", agregaron.



Si bien la competencia más importantes es la Liga, cuyo inicio está programado para el viernes 16 de enero, el balompié nacional comenzará un día antes, el jueves 15, con el partido de ida de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe, a las 7:30 p.m. (hora Colombia).



FECHA 10 DE LA LIGA BETPLAY I-2026

1. Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó

2. Deportivo Cali vs. Once Caldas

3. Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

4. Millonarios vs. Cúcuta Deportivo

5. Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

6. Deportivo Pasto vs. América de Cali

7. Llaneros FC vs. Internacional de Bogotá

8. Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

9. Fortaleza CEIF vs. Jaguares de Córdoba

10. Junior de Barranquilla vs. Alianza FC

