Fichajes más sonados y figuras a seguir para la Liga BetPlay 2026-I; vuelve el fútbol colombiano

La Liga BetPlay 2026-I vuelve este viernes 16 de enero recargado, con equipos reforzados, con fichajes rimbombantes, y todos con el objetivo de luchar hasta el final por el título de mitad de año en el fútbol colombiano.

Y en medio de la expectativa que hay por el regreso del balompié de nuestro país, muchas miradas se centran en los refuerzos que más causaron sorpresa en diferentes equipos, pero también con ganas de seguir disfrutando de varias figuras del torneo local.



Los 5 fichajes más sonados de la Liga BetPlay 2026-I

Falcao García (Millonarios): el delantero samario sorpresivamente no siguió en el fútbol internacional y regresó a Millonarios, para vivir una segunda etapa, en la que buscará mejorar sus registros de once anotaciones con la camiseta de los 'embajadores'. Al ser el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, y por su amplia trayectoria en Europa, acapara la atención de todos en el fútbol colombiano.

Falcao García, actualmente en Millonarios, en su vuelta a La Bombonera. AFP

Luis Muriel (Junior): con 34 años el habilidoso delantero atlanticense dejó atrás su exitosa carrera en el exterior, luego de muchos años en Italia, y desde hace dos en el Orlando City, de la MLS. Es la apuesta rimbombante de la familiar Char para encarar el 2026 en nuestro país, pero sobre todo para dar un salto de calidad al equipo para la participación en la Copa Libertadores, en la que estarán desde la fase de grupos.

Luis Fernando Muriel Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

Milton Casco (Nacional): el lateral izquierdo argentino ocupará el lugar que dejó Camilo Cándido, y con su amplio palmarés con River Plate, y hasta con partidos con la Selección Argentina, buscará aportar su bagaje y calidad por la banda al equipo antioqueño, que ha mantenido la mayoría de sus figuras para luchar en Copa Sudamericana y la Liga BetPlay del presente año. Un campeón de Copa Libertadores en un club dos veces ganador de este torneo.



Milton Casco festejando anotación con Miguel Borja, en River Plate. Foto: AFP.

Publicidad

Pedro Gallese (Cali): al igual que Luis Muriel viene luego de salir de Orlando City, pero sus recordadas atajadas con la selección de Perú es lo que hacen atractivo el fichaje del arquero 'inca', quien será una de las estrellas del elenco dirigido por Alberto Gamero, que se reforzó de gran manera, pero el nombre que más resonó es la del mundialista en Rusia 2028. El 'Pulpo' es garantía bajo los tres palos.

Pedro Gallese, en su presentación como nuevo jugador del Deportivo Cali Foto: @deportivocalioficial

Darwin Machís (América): con 32 años el habilidoso atacante venezolano, quien tiene una amplia carrera en España especialmente, dejó Europa y sorprendió también eligiendo al cuadro 'escarlata', por lo que su experiencia y su habilidad a las órdenes del cuerpo técnico de David González.

315505_darwin_machis_gol_venezuela_220619_afpe.jpg

Publicidad

Figuras a seguir en la Liga BetPlay 2026-I:

Algunos de los jugadores que continúan en el fútbol colombiano y muchas miradas se posan sobre ellos, porque son jugadores importantes y que ya han marcado diferencia en el rentado local. Eso sí, varios de ellos son delanteros, como en el caso de Hugo Rodallega (Santa Fe), Francisco Fydriszewski (Medellín), Guillermo Paiva (Junior), Leonardo Castro (Millonarios) Dayro Moreno (Once Caldas) y Alfredo Morelos (Nacional).

En otras posiciones pero también con mucho talento y habilidad, se encuentran futbolistas como el lateral derecho Andrés Román (Atlético Nacional), el mediocampista Yeison Guzmán (América de Cali), Ómar Frasica (Santa Fe), entre otros.