José Enamorado y las salidas al exterior más importantes desde el fútbol colombiano

El fútbol profesional colombiano regresa este viernes 16 de enero con la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 y por eso en Gol Caracol repasamos las salidas de jugadores al exterior más importantes para este 2026.



José Enamorado

El extremo de 29 años tuvo una semestre de ensueño con el Junior de Barranquilla, tras la consecución del título de Liga BetPlay II-2025. Enamorado aportó 11 goles y siete asistencias en 53 juegos, sin embargo, lo más destacado fueron los tres tantos que anotó en la final contra Deportes Tolima, la cual terminó con un marcador de 4-0. Sus actuaciones enamoraron a Gremio, club brasileño que lo anunció como toda una estrella.

José Enamorado, nuevo jugador de Gremio.

Neyser Villarreal

La joya de Millonarios fue la principal figura de la Selección Colombia Sub-20 tanto en el Sudamericano como en el Mundial de la categoría. Entre ambos torneos anotó 13 goles y dio siete asistencias en 20 encuentros. Pese a ese buen accionar con la 'tricolor', en el 'embajador' no logró destacar en el 2025, puesto que apenas registró tres pases de gol y no marcó en 15 juegos. Ese tan solo fue el balance en números, ya que tuvo una mala relación con los directivos y salió por la puerta de atrás. Cruzeiro apostó por él y ahora jugará en el fútbol brasileño.

Neyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro

Harold Santiago Mosquera

El atacante de 29 años fue la principal figura de Independiente Santa Fe en la consecución del título de la Liga BetPlay I-2025. Mosquera fue determinante en los cuadrangulares finales, anotando goles importantes. Para el segundo semestre las lesiones lo marginaron un poco y el 'cardenal' se quedó por fuera de una nueva final, tras no terminar como líder en la fase definitiva de los mejores ocho. Fueron nueve goles y 11 asistencias en 52 encuentros. El nacido en Buenaventura firmó un pre-contrato con América de Cali, pero fichó por Cerro Porteño que le tuvo que pagar 800 millones de pesos a los 'escarlatas'.

Santiago Mosquera, nuevo jugador de Cerro Porteño

Juan Arizala

El lateral izquierdo fue otra de las fichas claves en la Selección Colombia Sub-20 tanto en el Sudamericano como en el Mundial. Arizala marcó un gol en 22 encuentros con el combinado nacional, números que le permitieron ser tenido más en cuenta en el Independiente Medellín. Un gol y una asistencia fueron su aporte en 16 juegos en 2025 y empacó maletas hacia Udinese, pese a tener una oferta del AC Milan.



Juan David Arizala, jugador colombiano de Udinese.

Nicolás Arévalo

El volante que se formó en la cantera de Millonarios, ascendió al primer equipo en el 2023 y poco a poco fue teniendo más minutos. En el 2025 fue cuando más jugó, puesto que disputó 39 encuentros, en los cuales anotó un gol y dio tres asistencias. La llegada de Rodrigo Ureña y Mateo García lo hizo replantear su futuro y por ende se marchó al Metalist de Ucrania.

Nicolás Arévalo, nuevo jugador del Metalist.

Jordan García

El arquero magdalense fue figura con la Selección Colombia Sub-20 en Sudamericano y Mundial. Recibió 14 goles en 19 encuentros y consiguió siete vallas invictas. En Fortaleza CEIF tampoco desentonó y en el 2025 le marcaron 15 tantos en 24 encuentros y alcanzó 11 arcos en cero. Todo esa regularidad le fue premiada con una transferencia al León de Guanajuato de la Liga MX. El jugador de 20 años fue fichado a mitad del año pasado, quedó como cedido en los 'amix' y para este 2026 'La Fiera' le pidió presentarse.

Jordan García, arquero colombiano

Brayan León

El delantero de 25 años fue titular en gran parte del 2025 con Independiente Medellín. Marcó 14 tantos y dio 11 asistencias en 47 partidos. Para este nuevo año decidió buscar nuevos horizontes y fue anunciado por el Mamelodi Sundowns.

Brayan León, nuevo jugador Mamelodi Sundowns.

Samy Merheg

El atacante de 19 años fue una de las revelaciones del Deportivo Pereira en el 2025. Su velocidad y buena pegada le permitieron marcar ocho anotaciones y dar dos pases de gol en 29 partidos. Merheg ya debutó con la Selección del Líbano de mayores y ahora defenderá la camiseta del Sporting Braga luego de salir no en muy buenos terminos del conjunto 'matecaña' por falta de pagos.

Samy Merheg, nuevo jugador de Sporting Braga.

Marino Hinestroza (Pendiente)

Con 23 años fue uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol colombiano gracias su gambeta, velocidad y pegada. Sus actuaciones con Atlético Nacional le permitieron el sueño de ser convocado y debutar con la Selección Colombia absoluta. Al final cerró el 2025 con siete goles y dio 13 asistencias en 56 juegos. En las últimas semanas se le ha vinculado a Boca Juniors de Argentina. Si bien no ha sido anunciado oficialmente, la prensa del país sudamericano insiste en que el negocio está listo y todo sería cuestión de horas.

Marino Hinestroza alista viaje para unirse a Boca Juniors.