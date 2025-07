Figura de Selección Colombia, dolido por presente del Cali; vislumbra oscuro panorama

El presente del Deportivo Cali no es un tema que únicamente sea noticia en el fútbol colombiano; por el contrario, la mala administración y la actualidad deportiva también hace eco en el exterior.

Esto, así como lo manifiesta Jhon Lucumí, quien charló en exclusiva con Gol Caracol y, a pesar de tener su cabeza en el Bolonia de Italia, se refirió al cuadro ‘azucarero’ por todo lo que ha sucedido en los últimos años dentro de la institución.

Y sí, su deseo es volver a vestir los colores verde y blanco. Sin embargo, en el presente todavía lo ve lejano, sumado al hecho de que la actualidad del Cali es compleja y hasta preocupante.

“Jugar en el Cali me encantaría y sería el hombre más feliz porque como digo, es el equipo donde desde pequeño mi familia también fue hincha, donde crecí, donde me brindó todo lo que necesitaba, donde como persona me ayudó a formarme y donde me dio esa oportunidad de poder estar en el fútbol colombiano, en mostrarme a nivel profesional”, indicó de entrada el central de Bolonia, quien no se olvida de sus inicios en el ‘azucarero’.

Publicidad

Y justamente, dejando abierta la puerta de cara al futuro, el defensor enfatizó en que ojalá se pudiera dar su regreso a los verdes: “Entonces creo que sería o es el equipo donde está mi corazón, donde estaría siempre. Cali es el primer lugar o la primera opción para ir y poder jugar; obviamente el destino determinará si en algún momento pueda ser o no”.



“Es difícil ver esta situación en el Cali”

Evidentemente, Lucumí no podía pasar por alto el hablar de la actualidad del equipo ‘azucarero’, que se encuentra en crisis económica y deportiva.

“Es demasiado difícil o complicado verlo en esta situación, más que sabemos la grandeza, del club y del equipo en Colombia, donde siempre ha tratado de mantenerse en los primeros lugares y donde su juego siempre ha sido como sobresaliente en todos los campeonatos, pero bueno, creo que esto ya también va en un tema de organización, de que el equipo pueda volver a tener una organización sólida y cuando creo que esto pase, también le va a brindar la seguridad y la tranquilidad a los jugadores de poder brindarse y desarrollar un gran trabajo en el campo de juego y creo que de ahí partirá todo para que el Cali pueda seguir creciendo”, analizó de entrada Jhon Jáner.

Publicidad

Para concluir, Lucumí dejó importante reflexión, aspirando que el ‘verdiblanco’ vuelve a ser lo que era hace unos años: “Creo que mientras esa organización no esté de la mejor manera, se va a jugar con mucha intranquilidad y los jugadores no pueden tener esa mente clara para poder desarrollar su trabajo para que el Cali vuelva a estar en los lugares que merece estar y donde siempre ha estado, entonces esperemos que esta situación cambie y que se puedan organizar lo más pronto posible para que así el Cali vuelva a ser el club grande que siempre ha sido”.