Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fue capitán y técnico de Millonarios, logró salir pensionado y le hicieron su despedida

Fue capitán y técnico de Millonarios, logró salir pensionado y le hicieron su despedida

Después de 50 años en el fútbol profesional, en calidad de jugador, entrenador y gerente deportivo, en las últimas horas se presentó el adiós de un hombre atado a la historia de Millonarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
A Miguel Augusto Prince le hicieron despedida en Ibagué, tras pensionarse luego de 50 años en el fútbol
A Miguel Augusto Prince le hicieron despedida en Ibagué, tras pensionarse luego de 50 años en el fútbol
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad