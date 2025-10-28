Fue capitán y técnico de Millonarios, logró salir pensionado y le hicieron su despedida

En las horas previas al partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, en el estadio Murillo Toro de Ibagué, por la fecha 17 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano se presentó un hecho relacionado con una figura de nuestro país, al que le hicieron un pequeño homenaje y despedida. Se trata de Miguel Augusto Prince, quien en el último tiempo fue el gerente deportivo del equipo vinotinto y oro y que tuvo una reconocida trayectoria como un recio defensa central que marcó historia en Millonarios, del que también fue entrenador, y que pasó por diferentes selecciones Colombia, con la que disputó la Eliminatoria al Mundial de México 1986.

El popular 'Nano' recibió una camiseta del Tolima de manos del presidente César Camargo y fue saludado y aplaudido por un buen número de hinchas de los 'pijaos', en donde también se sentó en el banquillo durante un par de etapas.

"Triste porque me voy, ¿cierto?, pero contento porque he cumplido 50 años en el fútbol profesional colombiano, me voy pensionado, gracias a Dios y al fútbol. Acá (con Tolima) estuve en cinco finales, ganamos dos títulos, perdimos dos finales, la mayor alegría haberle ganado un título a Millonarios en El Campín", le dijo Prince a la cuenta partidaria 'Mamut Pijao', visiblemente conmovido.

Cabe recordar que el nacido en Ocaña y de 68 años fue un hombre de confianza de Gabriel Camargo Salamanca, alma y vida del Tolima y tras su fallecimiento siguió laborando en el club, realizando labores directamente relacionadas con el equipo profesional e incluso asistiendo a visorías en diferentes regiones del país.

En los próximos días, Miguel Prince se trasladará a la ciudad de Bogotá, en donde están radicados sus familiares cercanos e incluso tiene un club deportivo de formación de nuevos talentos, que monitoreaba a la distancia mientras hacía parte de la nómina de los tolimenses.

¿En que equipos jugó Miguel Augusto Prince?

Atlético Bucaramanga

Millonarios

América de Cali

Selección Colombia

¿Qué equipos dirigió Miguel Augusto Prince?