Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fuerte choque de cabezas en DIM vs América; Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski, preocuparon

Fuerte choque de cabezas en DIM vs América; Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski, preocuparon

Este lunes en el partido en el Atanasio Girardot hubo momentos de tensión por el duro golpe que sufrieron en la cabeza los dos jugadores, tras ir a disputar un balón aéreo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski
Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski y un choque de cabezas en DIM vs América
Pantallazo

Publicidad

Publicidad

Publicidad