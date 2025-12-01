Fuerte choque de cabezas en DIM vs América; Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski, preocuparon

En el partido de la fecha 4 entre Medellín y América, en el estadio Atanasio Girardot, hubo un choque de cabezas que preocupó a los jugadores de ambos equipos, luego de que Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski quedaran tendidos en el piso solicitando atención médica.

Durante varios minutos se detuvo el compromiso para que fueran atendidos. El de los 'escarlatas' fue retirado en camilla por unos instantes, mientras que el delantero del DIM siguió como si nada, pero con un vendaje en su cabeza, al sufrir un corte.

Afortunadamente tanto Jean Pestaña, Francisco Fydriszewski, pudieron continuar en el importante partido de la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.



Así fue el choque de cabezas entre Jean Pestaña y Francisco Fydriszewski en DIM vs América: