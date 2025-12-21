Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Iván Ramiro Córdoba habla de la Selección Colombia en el Mundial; "creo que vamos a llegar bien"

Iván Ramiro Córdoba habla de la Selección Colombia en el Mundial; "creo que vamos a llegar bien"

Luego del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba se refirió a su historia con el exfutbolista, y hasta habló de cómo ve a la 'tricolor' para la Copa del Mundo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia estará en el Mundial 2026, tras ser tercera en las Eliminatorias Sudamericanas
La Selección Colombia estará en el Mundial 2026, tras ser tercera en las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad