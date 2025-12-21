Iván Ramiro Córdoba habla de la Selección Colombia en el Mundial; "creo que vamos a llegar bien"

En medio del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, muchos exjugadores de nuestro país hablaron con los medios para dar sus impresiones del encuentro y hablar de sus actualidades. Uno de ellos fue Iván Ramiro Córdoba, quien se refirió a lo que espera ver de la Selección Colombia en el próximo Mundial de 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Inicialmente, fue interrogado sobre cómo le había parecido la despedida de Yepes, a lo que afirmó: "Despedida y yo creo que bienvenida, porque Mario tiene todavía mucho para darle al fútbol, ¿sí o no?, como dirigente. Yo creo que es un lindo homenaje para él y creo que ojalá que se puedan dar las oportunidades para que él pueda entregarle todos esos pensamientos y todo eso que creo que sería muy importante para el fútbol colombiano".

Posteriormente, mencionó la nostalgia que le trajo volver a ver al excapitán de la Selección Colombia este sábado en el estadio Pascual Guerrero. "Muy especial. Muy lindo poder estar acá, compartir. Nos conocemos hace muchos años, desde que teníamos 16 años más o menos, y ahora reunirnos con toda la gente de Cali, con el cariño que ha demostrado Cali".



Por otro lado, Córdoba habló de lo que ha significado su amistad con Mario Alberto en su carrera, "el mayor logro es la amistad que hemos tenido, porque yo creo que eso es lo que uno más valora y a través de esa amistad es que uno logra los objetivos. Creo que eso nos pasó en la Copa América".

Iván Ramiro Córdoba con la Selección Colombia. MARTIN BERNETTI/AFP

Más adelante, la leyenda del Inter de Milán dio sus impresiones de los dirigidos por Néstor Lorenzo que encararán el certamen orbital el otro año. "Muy bien, tenemos jugadores, muchos jugadores jugando en diferentes ligas con muy buen nivel, creo que vamos a llegar bien y hay que apuntarle a quedar primeros en el grupo", sentenció sobre el equipo nacional que quedó ubicado en el grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y un rival proveniente del repechaje.

Finalmente, Iván Ramiro contó lo que hace hoy en día, "No estoy con el Inter, vivo en Milán, estoy allá con mi familia, sigo mis cosas", lo que ocasionó que un periodista le dijera que lo quería ver como presidente de la federación colombiana de fútbol, a lo que contestó: "Vamos a ver", dejando en el aire su posible cargo administrativo en el máximo organismo de nuestro balompié.