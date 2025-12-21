Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Neymar no se quiere perder el Mundial: "Haremos lo posible y lo imposible"

Neymar no se quiere perder el Mundial: "Haremos lo posible y lo imposible"

En un evento musical, Neymar le envió un contundente mensaje a Carlo Ancelotti, DT de Brasil, de cara a la Copa Mundo del próximo año.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Neymar y Carlo Ancelotti.
Neymar y Carlo Ancelotti.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad