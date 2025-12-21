Neymar no se quiere perder el Mundial: "Haremos lo posible y lo imposible"

Neymar volvió a encender la ilusión del fútbol brasileño, esta vez lejos de una cancha y en medio de la música. El delantero participó en Tardezinha, evento del cantante Thiaguinho, y allí dejó una declaración que rápidamente se viralizó entre los aficionados.

“Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo pueden exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!”, dijo el '10' que aun no define su futuro en Santos.

Las palabras del máximo referente de la Selección reflejan no solo su ambición intacta, sino también el peso simbólico que sigue teniendo dentro del vestuario brasileño. Neymar, consciente de que el tiempo avanza y de que el Mundial vuelve a ser el gran objetivo pendiente, asumió públicamente el reto de liderar a Brasil hacia una nueva estrella, incluso apelando al nombre de Carlo Ancelotti, técnico que dirige a la verdeamarelha.

Neymar, jugador brasileño, celebra un gol con Santos, equipo del que es hincha Getty Images

Los números respaldan esa confianza. Con la selección absoluta, Neymar acumula 128 partidos, 79 goles y 59 asistencias, cifras que lo convierten en una de las mayores leyendas ofensivas en la historia de Brasil. Su promedio goleador, cercano a 0,62 goles por partido, refleja una regularidad poco común a nivel internacional. Además, su influencia no se limita a marcar: es también el principal generador de juego y asistencias en los torneos grandes.



En Mundiales, Neymar disputó 13 partidos, con 8 goles y 4 asistencias, siendo protagonista en 2014, 2018 y 2022. En Copa América, suma 12 encuentros, 5 goles y 4 asistencias, destacándose especialmente en la edición de 2021, cuando Brasil fue subcampeón. A eso se añade su éxito en categorías juveniles y olímpicas, donde fue campeón sudamericano Sub-20 y ganó el oro olímpico en Río 2016.

Publicidad

Cabe recordar, que, Neymar ha vestido la camiseta de equipos como Santos, Barcelona, Paris Saint Germain y Al Hilal.