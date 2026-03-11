Así vieron en el camerino de Junior la expulsión de Jermein Peña; "hay que ayudarle"

En el fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla y Atlético nacional se pusieron al día en el calendario para disputar el partido que estaba pendiente por la fecha 3 de la liga BetPlay 2026-I. El júbilo final fue para los 'verdolagas', quienes ganaron por un contundente 4-0 luego de qué el 'Tiburón' se quedó con un hombre menos por la expulsión de Jermein Peña.

A los 18 minutos del encuentro, Peña fue a disputar una pelota con Juan Rengifo, a quien terminó impactando con su codo de manera vehemente. En un inicio, el árbitro Carlos Betancur decidió amonestarlo con tarjeta amarilla, pero recibió el llamado del VAR y cambió su decisión por una cartulina roja.

El jugador se retiró del campo visiblemente molesto y en desacuerdo con la decisión del colegiado. Lo cierto fue que Junior comenzó a haberse superado desde ese momento, y cayó en casa con goles de Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno.

Una vez terminó el partido se realizó la respectiva rueda de prensa y Jimmy Chará, figura de los 'curramberos' no tuvo problema en referirse a lo ocurrido con su compañero Peña.



“Todos debemos ayudarle a corregir ese tipo de situaciones; no es la primera vez que pasa. También está en él querer cambiar ese tipo de actitudes. Él sabe el error que cometió. Ahorita mismo no debemos caerle todos encima por lo que pasó. Por el contrario, debemos ayudarlo, arroparlo de alguna manera, a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien para el grupo y el equipo en la cancha. Esto es de todos; hay que revertir esta situación. El perder hoy no nos hace los peores y el ganar tampoco nos hace los mejores. Siempre hay que trabajar, hay que luchar para estar en los primeros lugares, como lo merece Junior", fue la sincera declaración del extremo.

Tal como lo dijo Chará, esta no es la primera vez que Peña se va a las duchas, de hecho, es su cuarta expulsión en 90 encuentros con el Junior. Además, ostenta 20 tarjetas amarillas, lo que habla de su rendimiento disciplinario en los encuentros. Lo curioso es que en su etapa en Unión Magdalena, en 52 juegos, nunca vio una tarjeta roja.