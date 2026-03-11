Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así vieron en el camerino de Junior la expulsión de Jermein Peña; "hay que ayudarle"

Así vieron en el camerino de Junior la expulsión de Jermein Peña; "hay que ayudarle"

El defensor del Junior, Jermein Peña, fue expulsado en el partido contra Nacional y una de las figuras del 'Tiburón' confesó que buscarán la manera de ayudarlo a manejar esas situaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Jermein Peña, defensor central de Junior.
Jermein Peña, defensor central de Junior.
Junior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad