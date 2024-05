Hernán 'Arriero' Herrera se la tiró de frente al América ¡sueña con dirigir al rojo!

Previo a lo que será el inicio de los cuadrangulares finales en el fútbol colombiano, hay ‘alarmas’ encendidas en Manizales, luego de unas polémicas declaraciones de Hernán Darío Herrera, quien no ocultó su deseo de dirigir al América de Cali, ahora que está sin entrenador.

Y es que, multicampeón como jugador con los ‘escarlatas’ en 1985, 1986, 1990 y 1992, parece ser que el ‘Arriero’ no se olvidado de aquellos tiempo y gran cercanía con el equipo vallecaucano, que recientemente despidió a César Farías como su entrenador.

Es por eso que, a pesar de gozar de buen presente con el Once Caldas, Hernán Darío Herrera ya mira para Cascajal: “Tengo más amigos en Cali que en Medellín. Quiero mucho al América de Cali, ¿quién no quisiera dirigir al rojo?”.

“Yo aprendí muchas cosas del médico Gabriel Ochoa cuando fui jugador del América de Cali”, agregó el ‘Arriero’ en charla con ‘Deportes sin Tapujos’, recordando lo que fue su paso como futbolista ‘escarlata’, donde sí supo lo que fue probar la gloria.

Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, feliz por el récord de Dayro Moreno en el fútbol colombiano Facebook Oficial del Once Caldas

No obstante, el actual entrenador de Once Caldas no se quedó en ese tema y, enfatizando en los equipos que no clasificaron a las finales, se refirió a la situación de los ‘diablos rojos’: “Es duro para las ciudades de Cali y Medellín que se quedaron sin cuadrangulares. América siempre tiene que estar y el Deportivo Cali no tendría que estar donde está”.

Por lo pronto, a pesar del deseo de Hernán Darío por arribar a las toldas del América de Cali, lo que sí es cierto que el próximo domingo iniciará su camino con Once Caldas a la gran final del fútbol colombiano. Esto contra La Equidad, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en los cuadrangulares e la Liga Betplay I-2024.

¿Cuál podría ser el nuevo entrenador del América?

Según lo reveló Tulio Gómez hace un par de horas, “candidatos es lo que sobran”, pero la intención de la directiva es tomárselo todo con calma para tomar la decisión correcta. Lo más importante será encaminarse hacia el título en el segundo semestre.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali - Foto: TW: @tulioagomez TW: @tulioagomez

“Cuando América pierde un partido, de inmediato llegan tres o cinco hojas de vida. Pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo para decidir esa situación. Tenemos dos meses para mirar qué entrenador le caería bien al equipo. Vamos sin pausa y sin prisa. Tenemos muchos candidatos, muchas hojas de vida, hay que analizar bien el tema”, fueron las palabras del máximo accionista de América, referente a lo que será la llegada del nuevo estratega.