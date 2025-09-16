Hernán Torres; "en Millonarios si no ganamos, hay que aceptar lo que venga encima"

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, Millonarios se midió en el Metropolitano de Techo, donde igualó sin goles frente a Envigado. El resultado dejó eliminado al equipo dirigido por Hernán Torres, que en la ida había caído 1-0 en el Polideportivo Sur con un tanto de Tomás Soto.

A pesar de la iniciativa, el conjunto bogotano no tuvo la claridad necesaria para encontrar la anotación que le permitiera igualar el global y forzar la definición desde el punto penal.

Ahora, el equipo de Andrés Orozco se enfrentará en la próxima fase del campeonato a Deportivo Pereira, que dejó en el camino a Real Cundinamarca.



Declaraciones de Hernán Torres, tras la eliminación en Copa Colombia

Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Durante la rueda de prensa posterior al juego en el Metropolitano de Techo, Hernán Torres se refirió a la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia, un golpe duro para la afición azul.

Publicidad

“Llevamos 22 días y hemos dirigido siete u ocho partidos. No me estoy excusando, esto no es de disculpas, pero hemos tratado de dar una idea de comportamiento en el campo de juego y no nos alcanza. Hay actitud, hay ganas, pero no hay ideas, y los partidos se ganan con goles; no los estamos haciendo, eso es palpable y no nos podemos mentir”, fueron las primeras palabras del técnico.

Y añadió: “Si perdemos, tenemos que aceptar que los hinchas se nos vengan encima, pero estamos trabajando y haciendo todo lo posible para revertir esta situación.”

Publicidad

Torres se mostró optimista sobre lo que viene para él y sus dirigidos: “Yo soy optimista, siempre confío en el trabajo. Llevo muchos años en el fútbol y para mí el pesimismo no existe. Hay que pelear, trabajar, y si perdemos, al otro día hay que levantarnos y seguir por la causa. La actitud por momentos se ve, por momentos se cae. No hacemos gol y el equipo se nos viene abajo, pero hay que levantarnos y ser fuertes.”

En cuanto a refuerzos, fue directo: “Para nadie es un secreto que no podemos fallar en las contrataciones, y eso lo sabe la junta directiva, nosotros y los jugadores. Vamos a trabajar en equipo para que los que vengan marquen la diferencia en ese equipo que queremos para 2026.”



¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Luego del trago amargo en la Copa Colombia, Millonarios se enfocará en la Liga BetPlay, su única opción para salvar el semestre. Los ‘embajadores’ se medirán en la fecha 12 a Fortaleza, al que recibirán en el Nemesio Camacho El Campín este domingo 21 de septiembre, desde las 2:00 p. m. (hora colombiana).