Hincha de Millonarios sacó a 'puño' de El Campín a pareja del Junior; "estábamos tiesos"

Un reciente testimonio se ha hecho viral en las redes sociales, ya que una pareja de seguidores de los 'tiburones' reveló su historia en el estadio El Campín, el pasado domingo, durante el duelo entre Millonarios y Junior de Barranquilla.

Dentro de su relato, los dos aficionados revelaron que fueron intimados, atacados e, incluso, hasta golpeados por un fanático ‘albiazul’, que además los hizo echar del escenario deportivo antes de finalizar la primera mitad. “Salimos cascados del estadio, por un hincha de Millonarios”, contaron.

“Hace varios días, nos habían invitado a ver el partido entre Junior y Millonarios, aquí en Bogotá; era el primer partido de Alejandra. Nosotros vimos todos los tips, de cómo entrar, calladitos, sin decir nada, con camisa blanca; básicos”, indicó de entrada la pareja en un video, que se viralizó por Tik Tok.

No obstante, así como ellos mismos lo contaron, cuando el ‘tiburón’ hizo el primer gol, el ambiente cambió y se puso más tenso: “Todo estaba relajado, hasta que Teófilo hizo el primer gol; ahí todo se descontroló. Le enviamos una foto al que nos invitó al estadio y le agradecimos, pero la persona que estaba detrás empezó a decir, usted es costeño’; nosotros estábamos ‘tiesos’”.



“Lo más extraño, es que todo el mundo a nuestro alrededor tenía la camiseta de Millonarios y nos decía que no pasaba nada. Pero esa persona empezó a meterse con todos, dieciéndoles ‘ustedes son unos tibios y eso’. Nosotros dijimos, termina el primer tiempo, vamos a comer algo y nos cambiamos de sillas”, agregaron.

Pero hubo un momento clave durante el encuentro, especialmente para ‘Juanfer’, quien salió golpeado por el mismo aficionado que llevaba varios minutos intimándolos: “Cuando llega el gol de Millonarios, todo el mundo festeja, y en el momento en el que yo me fui a parar, el man viene y me casca; me mandó un puño y yo ni volteo. No soy de pelear, entonces normal, no hice nada”.

“Algo cambió en ese hincha y empieza a gritarle como a todo el mundo, ‘este es infiltrado, son de Junior; vamos a...’; ahí, una señora de seguridad nos extendió la mano y la verdad nos salvó. Nos sacan del estadio y ahí empiezan a pegarnos por atrás, pero gracias a Dios, no pasó a mayores. Menos mal justo salimos a tiempo, porque apenas nos sacaron, hizo gol Jermein Peña; nos hubieran hecho ‘papita’ y después compota”, agregó la pareja, que vivió momentos de susto en el estadio El Campín.

Cabe destacar que, este encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay, terminó con un 1-2 a favor de Junior, en Bogotá.