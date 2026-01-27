Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hincha de Millonarios sacó a 'puño' de El Campín a pareja del Junior; "estábamos tiesos"

Hincha de Millonarios sacó a 'puño' de El Campín a pareja del Junior; "estábamos tiesos"

Se hizo viral un video en redes sociales ante cuestionado hecho que se presentó el domingo pasado en El Campín, con dos seguidores que se camuflaron entre la masa azul.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ene, 2026
Hinchas de Millonarios en El Campín, durante partido de Liga BetPlay.
Hinchas de Millonarios en El Campín, durante partido de Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

