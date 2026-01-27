A Adriano se le salió el lado más oscuro y amenazó al que le hizo fechoría a su mamá

Desde que puso punto final a su carrera como futbolista, Adriano ha dado de qué hablar por estar envuelto en polémicas. En esta ocasión, hizo uso de sus redes sociales para realizar una denuncia y, de paso, lanzar una amenaza. Y es que, según el exjugador, su madre fue estafada por alguien que se hizo pasar por su hijo y 'el Emperador' se pronunció de manera clara.

"A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Estoy aquí para avisarles de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico de reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí ¡Mi madre¡ Con madres, abuelas y familia no se juega", afirmó de entrada el delantero que pasó por varios clubes de Europa.

Recordemos que inició su camino en Flamengo, de Brasil, para después dar el salto al 'viejo continente', firmando con Inter de Milán. En Italia, también vistió las camisetas de Fiorentina, Parma y AS Roma. Posteriormente, regresó a su país para jugar en São Paulo, Corinthians y Athletico Paranaense, y, para finalizar, Miami United fue su último conjunto de manera oficial.

"Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas", sentenció Adriano, haciendo referencia a la estada que sufrió su mamá. Y es que 'el Emperador' lleva un estilo de vida bastante particular, ya que, una vez colgó los guayos, decidió volver a Vila Cruzeiro, favela de Rio de Janeiro en la que se crió, por una razón.



Adriano, exjugador, en un partido con la Selección Brasil durante el Mundial de Corea y Japón 2002 AFP

"Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo; es mi lugar. Por eso, vivo aquí. Aquí se me respeta de verdad. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es la comunidad. No me gustan las discotecas. Siempre voy al mismo sitio en mi barrio, el quiosco de Naná. Si quieres conocerme, pásate por allí. Bebo todos los días", contó en una carta, donde 'abrió su corazón'.

"¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás, pero aquí va una. La verdad es que bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y es aún peor a mi edad", sentenció Adriano, quien vistió la camiseta de la Selección Brasil en 48 ocasiones, marcando 27 goles y dando cinco asistencias.