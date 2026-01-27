Millonarios y la lista de viajeros para 'final' frente a Pasto; Falcao García es novedad

Millonarios deberá recomponer el camino en la Liga BetPlay I-2026: el 'embajador' no ha sumado en lo que va del campeonato, y por ello, el duelo contra Deportivo Pasto se hace vital y crucial. Para lograr los tres puntos en tierras nariñenses, Hernán Torres recupera piezas claves: Falcao García es uno de ellos.

El entrenador tolimense reveló la lista de viajeros para el compromiso de este miércoles 28 de enero, válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El 'Tigre' es la mayor novedad, luego de cumplir las fechas de sanción impuestas por la Dimayor. También Leonardo Castro aparece por primera vez en nómina, tras pagar cumplir castigo del semestre anterior.

El azul de la capital cayó en la primera fecha frente al Atlético Bucaramanga de visitante, y el domingo anterior, perdió en casa, en el estadio El Campín contra Junior de Barranquilla por 1-2.

La lista de convocados de Millonarios para visitar al Pasto; Falcao García la gran novedad



Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez.

Defensas: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Sebastián Valencia y Danovis Banguero.Volantes: Rodrigo Ureña, Mateo García, Álex Castro, Sebastián del Castillo, Stiven Vega y Carlos Darwin Quintero.

Delanteros: Julián Angulo, Beckham Castro, Falcao García, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Publicidad

¡Rumbo a Pasto! ✈️🌋💙🔥



​▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. pic.twitter.com/Mq2TeJJGI3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 27, 2026

El dilema de Hernán Torres con sus delanteros

Ahora y con los jugadores de mayor experiencia en la zona de delantero centro listos para actuar, el 'problema' será para el entrenador Hernán Torres, quien para el importante duelo con los pastusos cuenta con el argentino Rodrigo Contreras, con Falcao García y con Leonardo Castro, quien ya cumplió fechas de suspensión. Cabe destacar que Contreras ha dejado una grata impresión en sus primeras apariciones. También surge en el ambiente la inquietud sobre la disposición o no del profesor Torres de cambiar su esquema y jugar con dos atacantes netos. Esto solamente se dilucidará cuando se dé a conocer el onceno inicial para el duelo en el estadio la Libertad.