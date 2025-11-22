Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega: "He sido un hombre que se esfuerza, que trabaja, a la edad que tengo"

Hugo Rodallega: "He sido un hombre que se esfuerza, que trabaja, a la edad que tengo"

Con sus tres goles, Hugo Rodallega lideró a Santa Fe frente a Fortaleza en El Campín, resultado que le permitió al 'león' sumar en el grupo B de los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe.
Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe.
X de @SantaFe

Publicidad

Publicidad

Publicidad