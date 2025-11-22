Hugo Rodallega: "He sido un hombre que se esfuerza, que trabaja, a la edad que tengo"

"El grupo confía en mí y eso hace que no baje los brazos", esas fueron algunas de las palabras expresadas por Hugo Rodallega tras la noche mágica que tuvo con Santa Fe, este sábado en El Campín. El popular 'Hugol' se reportó con tres tantos, el segundo fue un verdadero golazo que puso a aplaudir a todos los hinchas del 'león'.

El capitán y figura de Santa Fe compareció en rueda de prensa junto a Francisco López, luego del compromiso de la segunda fecha de cuadrangulares por Liga BetPlay II-2025. Pese a su gran actuación, el exWigan y Fulham sostuvo que lo más importante es trabajar para el equipo.

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe. Colprensa

"En realidad este tema de las estadísticas y estas cosas pues obviamente las leo, las conozco por ustedes (periodistas) que nos informan y es algo que quedan ahí en los libros. Yo simplemente he sido un hombre que se esfuerza, que trabaja a la edad que tengo y los años de carrera que tengo. Obviamente, la gente está a la expectativa siempre de lo que uno pueda hacer, aportar para el equipo; el grupo también espera mucho de mí y confía en mí, y eso hace que no baje los brazos, porque llegan momentos en que pasaron tres partidos y no había marcado, pero lo importante es que acá no se deja de trabajar, de luchar", dijo en primera instancia el vallecaucano.



'Hugol' aseguró que por ser el capitán de Santa Fe tiene la obligación de aportar todo su esfuerzo y liderar.

"Todos los días me preparo, trabajo, 'Pacho' ya sabe lo que me esfuerzo para intentar rendir y que el grupo sume. El tema de la jerarquía es algo que ya está incluido por los años de carrera y el conocimiento que uno tiene en el fútbol, y porque obviamente tengo una responsabilidad y una obligación al ser el capitán de Independiente Santa Fe: tratar de aportar siempre lo mejor para que el equipo gane. Hoy (sábado) fue una tarde-noche muy buena en donde hicimos un doble esfuerzo para llevarnos tres puntos importantes para seguir en la pelea", continuó.



- Su golazo

"Diría que es virtud también. En diferentes ligas he marcado goles así y acá, sino estoy mal, el semestre pasado marqué un gol muy parecido contra Pasto. Como delantero tengo el arco presente, sé que cuando tenga la posibilidad, o me quede una oportunidad de patear, lo voy a hacer porque se cuenta con una buena pegada y confianza de hacer este tipo de maniobras y salió perfecto. Es un gran arquero el de Fortaleza (Jordan García), pero ahí cualquier arquero se ve sorprendido por la distancia del tiro y la potencia que llevaba".

- ¿El penalti para el tercer gol meditó en cederlo a un compañero?

"El tercero, el penalti, veníamos conversando con Marmolejo. Yo le he preguntado que si alguna vez ha hecho un gol y me dijo que no, y me había dicho que íbamos 2-0 ó 3-0 en algún partido que si le podía dar un penal y hoy (domingo) fue la oportunidad, pero él desde allá (su arco) me hizo que no, pero sí se lo quería dar a un compañero".

- El abrazo con su hijo

"Eso es especial. Yo me veo reflejado en él. Nunca tuve la oportunidad de ser recogebolas, nunca sucedió. Ver a mi hijo ahí, motivándome para que siga insistiendo, me da ánimo. Tener la satisfacción de ir a abrazarlo, no lo puedo explicar con palabras. Es un amor puro y verdadero lo que se siente. Es una gran motivación para que él se vea, quizás en un futuro, con la camiseta de Santa Fe".