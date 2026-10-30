Hansi Flick reveló cómo ha reaccionado Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, consideró que su joven astro, Lamine Yamal, "reaccionó muy bien", tras perder el Balón de Oro y que ya está centrado en el conjunto azulgrana, dejando atrás la posibilidad de quedarse con el prestigioso reconocimiento individual.

"Al final, Harry Kane también se merecía ganarlo", admitió Flick en la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Alavés, que se disputará este sábado. El entrenador alemán se refirió a la distinción que no consiguió el futbolista español y destacó la manera en la que asumió el resultado de la votación.

Publicidad

El técnico azulgrana también elogió el gesto de Lamine Yamal, ganador del trofeo Kopa al mejor jugador joven, de ofrecer este galardón a su compañero Pau Cubarsí, en una muestra de reconocimiento y compañerismo dentro del vestuario del Barcelona.

Publicidad

"Estoy muy orgulloso de Lamine porque reaccionó muy bien y lo que veo en el entrenamiento también es que está muy concentrado y así es como responden los campeones", añadió Flick, quien resaltó la madurez del extremo a pesar de su corta edad.



"Estoy muy contento de que esté en este camino, con esta mentalidad que es muy buena para el equipo también", afirmó el entrenador germano, convencido de que el joven atacante seguirá siendo una pieza fundamental en el proyecto deportivo del club catalán.

Lamine Yamal, figura de la Selección de España y del Barcelona. Foto: AFP

Por otra parte, Flick reconoció que el Barcelona necesita reaccionar ante el Alavés, después de sufrir sus dos primeras derrotas de la temporada, frente al PSG en la Champions League y contra el Real Madrid en La Liga. Dos resultados que encendieron algunas alarmas y obligaron al equipo a replantear ciertos aspectos de su funcionamiento.

Publicidad

El técnico insistió en que sus dirigidos deben recuperar la frescura física y futbolística que les faltó en los compromisos recientes, además de volver a mostrar la confianza que caracteriza su propuesta de juego.

"Hemos tenido dos derrotas, pero creo que el equipo está jugando bien, tenemos también la confianza en nuestra fuerza, en nuestra calidad y eso es lo que quiero ver del equipo" el sábado, afirmó.

Publicidad

Finalmente, Flick recordó que todavía no ha ocurrido "nada irreversible" con esos tropiezos, pues la temporada apenas comienza y el Barcelona tiene tiempo suficiente para corregir errores, recuperar terreno y mantenerse en la pelea por los objetivos trazados.