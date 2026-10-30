Sebastián Villa pide pista para ser titular en Boca Juniors vs River Plate; no será fácil

Se acerca uno de los partidos más esperados del fútbol argentino y Sebastián Villa quiere tener protagonismo. El colombiano atraviesa un buen momento con Boca Juniors y espera ganarse un lugar en la formación titular que enfrentará a River Plate, en una nueva edición del Superclásico. Sin embargo, la competencia por un puesto en el frente de ataque no será sencilla.

De acuerdo con la información publicada por 'TyC Sports', Rodolfo Arruabarrena todavía tiene algunas dudas para definir el equipo que saltará al terreno de juego de La Bombonera. Precisamente, una de las principales incógnitas está en la zona ofensiva, donde hay tres futbolistas para dos lugares: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco.

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El extremo colombiano ha ganado terreno gracias a sus recientes actuaciones. En el compromiso frente a Independiente, en el que Boca consiguió una agónica victoria por 1-0, ingresó desde el banco de suplentes y tuvo una participación determinante, pues ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de cabeza de Facundo Herrera.

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Además, Villa también había dejado buenas sensaciones en el partido frente a Vasco da Gama, en Brasil, donde asistió a Miguel Merentiel para una de las anotaciones del conjunto argentino. Estas actuaciones le permiten mantenerse en la pelea por un lugar desde el comienzo ante el eterno rival.



No obstante, Leonel Flores y Alan Velasco también tienen argumentos para quedarse con la titularidad. El primero ha sido una alternativa importante para el entrenador, mientras que Velasco ya dejó atrás una lesión muscular y volvió a sumar minutos en los compromisos recientes.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 AFP

Según el análisis de 'TyC Sports', Arruabarrena todavía no ha definido quiénes serán los elegidos y aprovechará los últimos entrenamientos para tomar una decisión.

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Por ahora, el equipo tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

El Superclásico se disputará este domingo primero de noviembre, desde la 1:00 p.m. (hora de Colombia), es decir, 3:00 p.m. (hora de Argentina), en La Bombonera.