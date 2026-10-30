Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa pide pista para ser titular en Boca Juniors vs River Plate; no será fácil

Sebastián Villa pide pista para ser titular en Boca Juniors vs River Plate; no será fácil

Desde Argentina hablan de la probable alineación del 'Xeneize' para el supercláscio y el nombre de Sebastián Villa está en discusión, luchando por un puesto con otros dos jugadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga de Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga de Argentina
Getty Images

Se acerca uno de los partidos más esperados del fútbol argentino y Sebastián Villa quiere tener protagonismo. El colombiano atraviesa un buen momento con Boca Juniors y espera ganarse un lugar en la formación titular que enfrentará a River Plate, en una nueva edición del Superclásico. Sin embargo, la competencia por un puesto en el frente de ataque no será sencilla.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

De acuerdo con la información publicada por 'TyC Sports', Rodolfo Arruabarrena todavía tiene algunas dudas para definir el equipo que saltará al terreno de juego de La Bombonera. Precisamente, una de las principales incógnitas está en la zona ofensiva, donde hay tres futbolistas para dos lugares: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco.

Publicidad

Últimas noticias

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Arrasan con todos en Vasco da Gama; Marino Hinestroza, rajado en derrota contra Flamengo

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal
Colombianos en el exterior

Nuevo capítulo en la 'novela' de Jhon Durán y su expulsión con Benfica; sigue la polémica

El extremo colombiano ha ganado terreno gracias a sus recientes actuaciones. En el compromiso frente a Independiente, en el que Boca consiguió una agónica victoria por 1-0, ingresó desde el banco de suplentes y tuvo una participación determinante, pues ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de cabeza de Facundo Herrera.

Publicidad

Además, Villa también había dejado buenas sensaciones en el partido frente a Vasco da Gama, en Brasil, donde asistió a Miguel Merentiel para una de las anotaciones del conjunto argentino. Estas actuaciones le permiten mantenerse en la pelea por un lugar desde el comienzo ante el eterno rival.

No obstante, Leonel Flores y Alan Velasco también tienen argumentos para quedarse con la titularidad. El primero ha sido una alternativa importante para el entrenador, mientras que Velasco ya dejó atrás una lesión muscular y volvió a sumar minutos en los compromisos recientes.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Según el análisis de 'TyC Sports', Arruabarrena todavía no ha definido quiénes serán los elegidos y aprovechará los últimos entrenamientos para tomar una decisión.

Publicidad

Por ahora, el equipo tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

El Superclásico se disputará este domingo primero de noviembre, desde la 1:00 p.m. (hora de Colombia), es decir, 3:00 p.m. (hora de Argentina), en La Bombonera.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Colombianos en el exterior

"Cuando Sebastián Villa volvió a Boca Juniors, las mujeres me tiraron duro, pero él pagó su error"

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

"A Sebastián Villa lo criticaron mucho, le pegaron bastante cuando volvió a Boca Juniors"

Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Colombianos en el exterior

Así vieron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras paso de Boca a final de Copa Sudamericana

Publicidad

Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

River Plate

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad