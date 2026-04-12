Hugo Rodallega y un video viral en incidente con hincha tras Millonarios vs. Santa Fe

Este domingo 12 de abril, Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentaron en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a fecha 16 del fútbol colombiano.

Sin embargo, más allá del 'picante' empate 1-1 que se vivió dentro del terreno de juego,a las afueras del escenario deportivo se vivió compleja situación, en la que Hugo Rodallega salió perjudicado.

Y es que el atacante 'cardenal' fue víctima de un golpe con una piedra en su cabeza, por parte de un aficionado 'embajador', quien, según informan las fuentes presentes en el lugar, atacó al goleador santafereño.

Evidentemente, esto causó la furia del futbolista, quien fue a reclamarle al hincha de Millonarios, que solo pedía perdón y hasta incluso, acompañado de otros fanáticos azules, enfatizaron en que "no le había pasado nada", cuando 'Hugol' enfatizó en que pudo haberlo "descalabrado" con el impacto.



A la salida del estadio El Campin un desadaptado le arrojó una piedra a Hugo Rodallega.



El delantero cardenal le hizo el reclamo al individuo quien después fue conducido por la policía a la estación. pic.twitter.com/SbMp6JtkIT — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) April 12, 2026

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"A la salida del estadio El Campin un desadaptado le arrojó una piedra a Hugo Rodallega. El delantero 'cardenal' le hizo el reclamo al individuo quien después fue conducido por la policía a la estación", citó el periodista Carlos Álvarez, quien reveló que al agresor le cayó la ley por haber incurrido en un acto violento, en contra de Rodallega.

Lo que más sorprendió y generó reacción en los comentarios de la publicación, fue el accionar de las demás personas presentes, quienes justificaron al hincha de Millonarios, por haber golpeado violentamente al delantero de Independiente Santa Fe.

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Todavía no se sabe si habrá medidas legales por parte de 'Hugol' o simplemente dejarán así la situación. Lo que sí es cierto es que el futbolista se fue muy molesto del estadio, reclamándole al agresor, por todas las consecuencias que pudo ocasionar, arrojándole una piedra a la cabeza.

Cabe destacar que al final del partido todo terminó en empate 1-1, con anotación de Hugo Rodallega por parte de Santa Fe y de Sebastián Valencia por Millonarios.