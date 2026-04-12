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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega y un video viral en incidente con hincha tras Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega y un video viral en incidente con hincha tras Millonarios vs. Santa Fe

El delantero 'cardenal' sufrió un golpe en la cabeza, saliendo del estadio El Campín, tras haber igualado 1-1 frente a los 'embajadores', por Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Hugo Rodallega sufrió un golpe en la cabeza, con una piedra, por parte de un hincha de Millonarios.
Hugo Rodallega sufrió un golpe en la cabeza, con una piedra, por parte de un hincha de Millonarios.
Foto: Pantallazo de X.

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