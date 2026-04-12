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Gol Caracol  / Luis Díaz y Luis Javier Suárez, a seguir en Champions League; se viene la vuelta de cuartos de final

Luis Díaz y Luis Javier Suárez, a seguir en Champions League; se viene la vuelta de cuartos de final

Vuelve la Champions League con la vuelta de cuartos de final, y Luis Díaz con Bayern buscará mantener la ventaja sobre Real Madrid. Luis Javier Suárez, a revertir la serie con Sporting ante Arsenal.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Luis Díaz y Luis Javier Suárez, jugadores del Bayern Múnich y Sporting Lisboa, respectivamente.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez, jugadores del Bayern Múnich y Sporting Lisboa, respectivamente.
Fotos: AFP

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