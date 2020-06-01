Síguenos en:
Gol Caracol  / Nicolás Vikonis

Nicolás Vikonis

  • Millonarios, campeón de la Liga 2017-II.
    Millonarios, campeón de la Liga 2017-II.
    COLPRENSA.
    Gol Caracol

    Fue campeón con Millonarios y ahora es psicólogo de un club mexicano, que podría desaparecer

    Se trata de uno de los jugadores más importantes y queridos en el último tiempo en Millonarios. Se retiró hace dos años para dedicarse a la psicología.

  • Nicolás Vikonis (cen.) junto a Álvaro Montero y Andrés Gómez.
    Nicolás Vikonis (cen.) junto a Álvaro Montero y Andrés Gómez.
    Foto: Tomada del Twitter oficial de @MillosFCOficial
    Fútbol Colombiano

    Millonarios tuvo una grata visita previo al duelo contra Pereira, por la liga del fútbol colombiano

    Este miércoles, en la antesala del compromiso de la fecha 16 en el estadio El Campín frente a los 'matecañas', el uruguayo Nicolás Vikonis hizo presencia en los camerinos de Millonarios.

  • Nicolás Vikonis, en la liga mexicana
    Nicolás Vikonis, en la liga mexicana
    Getty Images
    Gol Caracol

    Nicolás Vikonis rompió el silencio tras la supuesta agresión que sufrió en la liga mexicana

    A través de las redes sociales, el arquero se pronunció con un contundente mensaje y una imagen del polémico momento.

  • Fernando Uribe Millonarios 180121 Getty Images E.jpg
    Fernando Uribe en festejo de gol con Millonarios. Getty Images.
    Fútbol Colombiano

    Macalister Silva, Nicolás Vikonis y Juan Carlos Pereira reaccionaron al fichaje de Fernando Uribe

    Tras la confirmación del fichaje del delantero pereirano, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales de colegas y amigos.

  • 310062_Nicolás Vikonis
    Nicolás Vikonis, arquero de Puebla - AFP
    Gol Caracol

    Nicolás Vikonis y su adiós de Puebla: “Gracias por confiar en ese uruguayo que venía de Millonarios”

    El guardameta se despidió del club mexicano, y de todos sus hinchas, a través de sus redes sociales este martes.

  • Nicolás Vikonis
    Nicolás Vikonis - Foto: AFP
    AFP
    Gol Caracol

    Nicolás Vikonis, figura del Puebla contra Monterrey y tras el partido atravesó la cancha de rodillas

    El arquero uruguayo exMillonarios es tema en suelo mexicano por su buena actuación en la noche de domingo.

  • 310062_Nicolás Vikonis
    Nicolás Vikonis, arquero de Puebla - AFP
    Gol Caracol

    Vikonis: “Los futbolistas gastan mucho tiempo en videojuegos, deberían utilizarlo para estudiar”

    El arquero uruguayo, con pasado en Millonarios, dijo que dedica tiempo a leer para actualizarse en psicología, a la que pretenden dedicarse una vez se retire.

  • 310062_Nicolás Vikonis
    Nicolás Vikonis, arquero de Puebla - AFP
    Gol Caracol

    El pedido de Nicolás Vikonis: quiere que sus defensores sean como los del Real Madrid

    Pensando en la vuelta del fútbol mexicano, el actual arquero del Puebla espera que sus compañeros tengan como ejemplo al equipo que dirige Zinedine Zidane.

  • 339907_viki.jpg
    Getty Images
    Gol Caracol

    Nicolás Vikonis: "La liga mexicana es la más importante del continente, estar acá es un desafío"

    Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este domingo que el peruano Juan Reynoso, entrenador de su equipo, le ayudó a entender el concepto del arquero moderno como iniciador del juego.

  • 337994_whatsapp_image_2020-06-01_at_7.32.22_pm.jpeg
    Fotos: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Los últimos buenos extranjeros que pasaron por Millonarios y dejaron algo de recuerdo

    Estos son los últimos buenos extranjeros que pasaron por Millonarios y dejaron algo de recuerdo. En los últimos diez años por el conjunto bogotano han pasado algunos jugadores del exterior.

