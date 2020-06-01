Gol Caracol Nicolás Vikonis
Nicolás Vikonis
-
Gol Caracol
Fue campeón con Millonarios y ahora es psicólogo de un club mexicano, que podría desaparecer
Se trata de uno de los jugadores más importantes y queridos en el último tiempo en Millonarios. Se retiró hace dos años para dedicarse a la psicología.
-
Millonarios tuvo una grata visita previo al duelo contra Pereira, por la liga del fútbol colombiano
Este miércoles, en la antesala del compromiso de la fecha 16 en el estadio El Campín frente a los 'matecañas', el uruguayo Nicolás Vikonis hizo presencia en los camerinos de Millonarios.
-
Gol Caracol
Nicolás Vikonis rompió el silencio tras la supuesta agresión que sufrió en la liga mexicana
A través de las redes sociales, el arquero se pronunció con un contundente mensaje y una imagen del polémico momento.
-
Macalister Silva, Nicolás Vikonis y Juan Carlos Pereira reaccionaron al fichaje de Fernando Uribe
Tras la confirmación del fichaje del delantero pereirano, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales de colegas y amigos.
-
Gol Caracol
Nicolás Vikonis y su adiós de Puebla: “Gracias por confiar en ese uruguayo que venía de Millonarios”
El guardameta se despidió del club mexicano, y de todos sus hinchas, a través de sus redes sociales este martes.
-
Gol Caracol
Nicolás Vikonis, figura del Puebla contra Monterrey y tras el partido atravesó la cancha de rodillas
El arquero uruguayo exMillonarios es tema en suelo mexicano por su buena actuación en la noche de domingo.
-
Gol Caracol
Vikonis: “Los futbolistas gastan mucho tiempo en videojuegos, deberían utilizarlo para estudiar”
El arquero uruguayo, con pasado en Millonarios, dijo que dedica tiempo a leer para actualizarse en psicología, a la que pretenden dedicarse una vez se retire.
-
Gol Caracol
El pedido de Nicolás Vikonis: quiere que sus defensores sean como los del Real Madrid
Pensando en la vuelta del fútbol mexicano, el actual arquero del Puebla espera que sus compañeros tengan como ejemplo al equipo que dirige Zinedine Zidane.
-
Gol Caracol
Nicolás Vikonis: "La liga mexicana es la más importante del continente, estar acá es un desafío"
Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este domingo que el peruano Juan Reynoso, entrenador de su equipo, le ayudó a entender el concepto del arquero moderno como iniciador del juego.
-
Los últimos buenos extranjeros que pasaron por Millonarios y dejaron algo de recuerdo
Estos son los últimos buenos extranjeros que pasaron por Millonarios y dejaron algo de recuerdo. En los últimos diez años por el conjunto bogotano han pasado algunos jugadores del exterior.