Pasó sin pena ni gloria por Nacional y fue fichado por un histórico del continente

El delantero uruguayo Facundo Batista regresó este lunes a las filas del Peñarol tras dejar al Atlético Nacional colombiano.

El jugador, que cumplirá 27 años este 16 de enero, firmó hoy el contrato que lo vincula con el equipo que dirige Diego Aguirre, y recibió la camiseta con el dorsal 9 que utilizará en su segunda etapa.

"Una emoción tremenda. Muy feliz de estar acá y a disfrutar al máximo", apuntó Batista en un video publicado por Peñarol, en el que añadió que el objetivo es repetir lo hecho en 2024: ganar el Campeonato Uruguayo.



Nacido en Montevideo, Batista jugó 24 partidos en Peñarol en 2024, sumó 18 victorias y anotó 10 goles. Además, ganó un Torneo Clausura y un Campeonato Uruguayo.

Tras salir del Aurinegro, el ariete fichó por el Atlético Nacional colombiano, que se transformó en su quinto equipo en el extranjero.

Antes militó en el Chiasso suizo, el Ponte Preta brasileño, el Academico Viseu portugués y el Necaxa mexicano.

Batista es el quinto refuerzo de Peñarol para la temporada. Antes fueron fichados los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, el defensor Franco Escobar y el delantero Abel Hernández.

Peñarol debutará en la Copa de la Liga AUF el 12 de enero frente a Central Español. El torneo amistoso reúne a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya.

Y el 17 de enero se medirá con el River Plate argentino en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata.