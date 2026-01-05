Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pasó sin pena ni gloria por Nacional y fue fichado por un histórico del continente

Pasó sin pena ni gloria por Nacional y fue fichado por un histórico del continente

Tras marcar cuatro goles en 24 partidos con el ‘verdolaga’, el futbolista, de 26 años, fue anunciado por un campeón de Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Facundo Bastista, jugará en gigante del continente
Facundo Bastista, jugará en gigante del continente
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad