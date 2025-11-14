"Pensaron que Santa Fe no iba a clasificar, pero demostramos con humildad que todo es posible"

Independiente Santa Fe consiguió su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer 1-0 a Alianza FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín con un tanto de Harold Mosquera. Con este resultado, el vigente campeón del fútbol colombiano aseguró su cupo entre los ocho mejores del campeonato, donde defenderá el título alcanzado en el primer semestre del año.

El equipo dirigido por Francisco López quedó ubicado en el grupo B, una zona altamente competitiva en la que compartirá con Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Atlético Bucaramanga. Para conquistar el ansiado bicampeonato, Santa Fe deberá superar a rivales de gran nivel y mantener la solidez que lo ha caracterizado a lo largo del semestre.

“Hoy estamos en los ocho mejores”

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, celebra un gol en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Tras la importante victoria frente a Alianza FC, el delantero Hugo Rodallega habló en la zona mixta y compartió sus sensaciones sobre la clasificación cardenal. El experimentado atacante resaltó el compromiso del grupo y la unión que ha llevado al equipo a mantenerse firme en los momentos decisivos de la temporada.

“Mucha gente pensó que no íbamos a clasificar, pero el trabajo de nosotros y la humildad que tiene este grupo demostró que todo es posible. Así que hoy estamos de nuevo en los ocho mejores; todavía no hemos llegado a la final, pero esto es el premio al trabajo, a la fe, a la garra, al corazón, a todo lo que se pone acá en Santa Fe”, afirmó Rodallega, quien ha sido uno de los líderes emocionales del plantel.

¡Hugo Rodallega 🌟 tras clasificar a cuadrangulares con @SantaFe 🇮🇩!



“Mucha gente pensó que no íbamos a clasificar, pero bueno, el trabajo de nosotros, la humildad y la unión que tiene este grupo demostró que todo es posible (...) Creo yo que es el premio al trabajo, a la… pic.twitter.com/SMgrtk9cgU — Miguel París (@SoyMiguelParis) November 14, 2025

El atacante también destacó la importancia de mantener la concentración en esta fase, recordando que cada partido será determinante en la lucha por el cupo a la final.

En la primera fecha del grupo B, Santa Fe deberá visitar a Atlético Bucaramanga, en un duelo que en los últimos años ha tomado una rivalidad especial y que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Por su parte, Fortaleza CEIF se enfrentará a Deportes Tolima en el otro compromiso del cuadrangular.