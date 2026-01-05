"Junior está armando un equipo para ganar la Copa Libertadores, es lo que más se quiere"

El 2026 ya comenzó para el Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, que afronta una temporada cargada de retos tanto a nivel local como internacional. Con la mira puesta en la Copa Libertadores, el conjunto rojiblanco busca consolidar un proyecto competitivo que le permita dar el salto de calidad en el certamen continental, una deuda histórica para el club y su hinchada.

Los dirigidos por Alfredo Arias tendrán acción en la fase de grupos de la Libertadores, instancia en la que esperan ser protagonistas y pelear de igual a igual frente a los mejores equipos del continente. Consciente de esa exigencia, la dirigencia del ‘tiburón’ comenzó a moverse en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su nómina y ampliar las variantes para una temporada que exigirá profundidad y regularidad.

Hasta el momento, Junior ya confirmó tres incorporaciones: Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, futbolistas que se sumaron al plantel y ya se encuentran a disposición del estratega uruguayo. Estas llegadas buscan reforzar distintas líneas del equipo y elevar el nivel de competencia interna, uno de los aspectos clave para afrontar torneos paralelos.



“Se está armando una nómina para competir en Copa”

Jermein Peña, jugador del Junior de Barranquilla Colprensa

Uno de los referentes del actual campeón es Jermein Peña, zaguero central y pieza fundamental en la obtención de la décima estrella. Fiel a su estilo directo, el defensor samario no ocultó las ambiciones del club para la nueva temporada y dejó claro que el gran objetivo es la Copa Libertadores.



“Las expectativas están muy buenas porque se está armando un equipo para ganar la Copa Libertadores. Es lo que más se quiere (...) Están armando una nómina para competir en la Copa y así concretarla, que es lo que más se quiere acá en Barranquilla”, expresó el defensor de 26 años ante los medios de comunicación.

Publicidad

Por otro lado, Peña reconoció que ha recibido propuestas de otros clubes, aunque no descartó continuar defendiendo la camiseta rojiblanca, a la que agradeció por su crecimiento profesional.

“Es la hora y todavía tengo ofertas. Me quedan seis meses con Junior y hay que seguir trabajando y agradeciendo a este club que me ha dado muchas cosas. Todavía soy parte de Junior”, aseguró.

🏆 “Para nadie es un secreto que tenemos que salir campeones sí o sí (ante Santa Fe).”



🌟 “Tengo ofertas de Turquía, Brasil y Argentina. Pero hay que esperar el momento.”



🗣️ Jermein Peña sobre su futuro.



Los jugadores fueron citados para exámenes médicos.🏥 pic.twitter.com/Ju0oXqnd9W — Toque Sports (@ToqueSports) January 5, 2026

Publicidad

Desde su llegada al club a mediados de 2023, Jermein Peña ha disputado 78 partidos en todas las competiciones, con un registro de un gol y una asistencia, además de haber conquistado dos títulos de Liga, consolidándose como uno de los líderes defensivos del equipo.



¿Cuándo juega Junior?

Por el partido de ida de la Superliga BetPlay, Junior de Barranquilla se enfrentará a Santa Fe en el estadio Metropolitano, el jueves 15 de enero, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana), en el primer duelo oficial del año para el campeón.