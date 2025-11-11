Para la Selección Colombia, "Nueva Zelanda es competitiva, intensa y muy física"

Previo a una nueva práctica de la Selección Colombia pensando en lo será el duelo de preparación contra Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre, en Fort Lauderdale; hubo atención a los medios de comunicación por parte de algunos integrantes de la 'amarilla'. Entre los que hablaron con la prensa este martes estuvo Rafael Santos Borré y Dávinson Sánchez.

El delantero barranquillero dejó sus conceptos de lo que significará enfrentar a dos rivales oceánicos, que tienen un fútbol muy físico. Para Borré Maury estos duelos se presentan como una oportunidad de consolidar su estilo de juego.

Rafael Santos Borré festejando una anotación por Copa Libertadores, con Internacional. Foto: Getty Images.

"Yo creo que mucho, son dos selecciones bastante competitivas, son muy intensas y a nosotros ese tipo de partidos nos sientan muy bien, porque son selecciones que nos van a quitar espacios, a proponer duelos físicos, y claro, una Confederación diferente y eso hace que sea difícil. Nos va servir como grupo para seguir consolidando nuestra idea de juego", analizó de entrada el artillero del Internacional de Porto Alegre.

A continuación, Santos Borré se refirió a su presente en el elenco 'colorado', asegurando que pese a la gran cantidad de partidos de la temporada, se encuentra en óptimas condiciones.

"La verdad muy feliz, me siento cómodo es un equipo que me brinda tranquilidad que gracias a Dios he podido agarrar ritmo de juego en brasil con tantas partidos se ha competitivo, pero estamos bien", indicó.



Otras declaraciones de los protagonistas

Por su parte, Dávinson Sánchez uno de los indiscutibles en la zona posterior del combinado 'tricolor', se mostró satisfecho y contento por esta nueva convocatoria. Para el defensor del Galatasaray estos partidos de fogueo servirán para ajustar.

"Afortunado, siempre darle las gracias a Dios por esta oportunidad, otra vez. estar reunidos con este grupo de jugadores que ha hecho mucho por estar acá en momentos como estos, más aun de un tiempo prudente de la copa del Mundo, prepararse bien y ajustar lo que hace falta", precisó en charla con la prensa.

Mientras que otro de los futbolistas citado por Néstor Lorenzo, Carlos Andrés Gómez, de Vasco da Gama, habló de lo que significa volver a lucir los colores patrios.

"Muy agradecido por esta oportunidad, muy contento estar aquí. Obviamente con mis compañeros vamos a ganar con todo estos dos partidos", dijo.

James Rodríguez y Luis Díaz con Selección Colombia AFP

La popular 'Uvita' retornó al fútbol sudamericano para sumar más minutos, y por ahora, en el Vasco da Gama lo ha tenido.

"Por eso vine Sudamérica, porque sabía que iba a tener más oportunidad más minutos y gracias a Dios está cumpliendo lo que tenía planeado", complementó.

Por último, se refirió a esa posibilidad de ser uno de los seleccionados para el Mundial 2026: "Ese es el sueño, representar a todo el país en el Mundial, voy a meterle con todo para ganarme un puesto".