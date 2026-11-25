Mientras que se juegan los cuadrangulares en la Liga Betplay II 2026 y en momentos en los que buscan los nombres de los equipos ascendidos del torneo de la Primera B del fútbol colombiano; otros clubes que no consiguieron los objetivos y resultados esperados en la presente temporada están análisis y en toma de decisiones con respecto a sus plantillas profesionales.
Ese es el caso del descendido Jaguares, que en las últimas horas dio a conocer el listado de jugadores que no seguirán en el equipo. Así fueron once los descartados por parte de los directivos y se destacan futbolistas de experiencia en en ambiente nacional como el arquero Diego Martínez, los defensores Carlos Henao y Jerson Malagón, el volante argentino Cristian 'Jopito' Álvarez y los delanteros Wilfrido de la Rosa y Fáber Gil, entre otros.
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En el caso del equipo de la ciudad de Montería se espera que en los próximos días se tomen otras determinaciones y a la par se consigan los refuerzos en pro de dar la pelea en la B.
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Acá el listado de jugadores que se marcharon de Jaguares:
Edwin Martínez
Carlos Cantillo
Luis Jiménez
Jerson Malagón
Cristian Álvarez
Carlos Henao
Wilfrido de la Rosa
Diego Martínez
Fáber Gil
Juan Franco
Andrés Felipe Alfonso
Hay que indicar que hasta el momento y en medio de la renovación de las plantillas profesionales del balompié de nuestro país, el equipo que mayor impacto causó fue el Deportivo Pasto, que la semana anterior publicó un listado de 22 futbolistas que dejaron la institución. Así se quedaron sin club, por ahora, hombres de trayectoria como Nicolás Gil, Franco Leys, Andrés Ibargüen, Julián Quiñones, Mateo Garavito, Fainer Torijano y Enrique Serje, entre otros.
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