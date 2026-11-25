En medio de la alta exigencia que supone disputar una Copa del Mundo juvenil, la imagen de Simón Rojas acercándose a consolar al futbolista de Honduras, Denzel Arzu, en el partido que la Selección Colombia Sub-17 venció 2-0 a la 'H' en la cita orbital que se juega en Qatar 2026, trascendió cualquier tipo de resultado deportivo.

Más allá de su rol como jugador y competidor dentro del campo de juego, el capitán de la 'tricolor' mostró ese lado humano, solidario y empático que hoy despierta admiración fuera de las fronteras.

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Fue precisamente la hermana de Simón, María del Mar Rojas, quien compartió inicialmente el video en sus redes sociales, y en el que se aprecia ese instante en el que el número '5' de la 'amarilla' juvenil se acerca a consolar a Arzu, quien a su vez es el capitán del elenco centroamericano. Dicha publicación rápidamente cobró un alcance masivo, al punto de volverse viral.

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Así las cosas, en diálogo con el periodista Diego Alberto, de Noticias Caracol, tanto ella como su madre, Melany Merchán, relataron la emoción que sintieron al ver esa escena y explicaron lo que define al joven futbolista.



Simón Rojas, mediocampista de la Sub-17 FCF

Para María del Mar, el episodio captado en la cancha número ocho del Aspire Zone conectó de inmediato con una reflexión recurrente de Simón en casa: "Solamente entiende la persona que ha vivido y ha estado en ese momento".

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Al observarlo caminar hacia Densel Arzu, María del Mar imaginó el mensaje de aliento que quiso brindarle su hermano en medio de la frustración de la derrota.

"Cuando yo lo vi acercándose a ese jugador, me imaginé las palabras, diciéndole: 'Hermano, levante cabeza, esto es un partido más, usted tiene un futuro por delante, tiene 17 años"'.

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Pero el detalle que más la conmovió fue ver cómo Simón le señalaba la cinta para devolverle la confianza en un instante adverso: "Le mostraba la banda de capitán y decía: 'Usted es el capitán'".

Desde la perspectiva materna, Melany Merchán resumió lo ocurrido como el fiel reflejo de los principios con los que Simón asume el fútbol y la vida. Para ella, ese acto reúne "pasión por lo que hace, empatía, compañerismo, profesionalismo, ética y mucho respeto", valores que su entorno reconoce en cada paso de su proceso con la camiseta tricolor.

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A ese orgullo por su calidad personal se suma la ilusión deportiva de ver a la Selección Colombia Sub-17 pelear por el título en Qatar, pues proyectó el camino del equipo con convicción: "Hasta la final. Porque igual que en Paraguay, vamos a ser campeones de la mano de Dios, y tenemos toda la fe de que así va ser".

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

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Los dirigidos por Freddy Hurtado volverá a la acción en el Mundial Sub-17 de Qatar este viernes 27 de noviembre, cuando enfrente a Serbia en el cierre de la fase de grupos (Grupo L). El compromiso se disputará en el complejo Aspire Zone, a partir de las 8:00 a.m. (hora de Colombia) y contará con transmisión EN VIVO por televisión a través de la señal de Gol Caracol, así como vía 'streaming' en la aplicación Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y el canal oficial de YouTube de Gol Caracol.