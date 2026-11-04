James Rodríguez no faltó al anuncio del retiro del fútbol de David Ospina; duro momento

David Ospina decidió retirarse del fútbol a los 38 años, y lo confirmó con un emotivo video en redes sociales y además con el lanzamiento del documental sobre su carrera deportiva. James Rodríguez, su excuñad y gran amigo y compañero estuvo presente entre los invitados.

El guardameta estuvo presente en un pequeño evento privado en Medellín, junto a sus familiares, amigos y personas más cercanas. Su esposa, Jessica Sterling y sus hijos. Dulce y Maxi lo acompañaron en este emotivo momento, en el cual se dejó ver muy conmovido.

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Otra de las personas más importantes de su vida también estuvo presente se trata de Daniela Ospina, su hermana menor.

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La sorpresa del evento la dio James Rodríguez actúal el jugador de Atlético Nacional, con quien lleva una relación de largos años, no sólo en términos futbolísticos, sino también familiares. El goleador del mundial 2014 tuvo una relación de siete años con Daniela Ospina, empresaria y jugadora profesional de voleibol. De dicha relación nació Salomé, quien a la par es sobrina del 'Rey David', como es conocido en el mundo del fútbol.



En redes sociales se volvió tendencia un video en el que Ospina y James se dan un fraternal abrazo que perduró por varios segundos. Al '23' verdolaga se le vio muy conmocionado, se le notó visiblemente en su rostro.

En cuanto a la deportivo, James y David coincidieron en la selección Colombia durante 15 años. Desde el 2011 hasta el 2026 tuvieron la oportunidad de acudir a los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, Canadá y México 2026 y a las Copa América 2015, Centenario, 2019, 2021 y 2024.

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Para este 2026 ambos han jugado en Atlético Nacional, pero infortunadamente no coincidieron. Ospina se marchó a mitad de año y James apenas llegó para este segundo semestre, como un sonado fichaje.

Lo cierto es que Ospina se despide dejando una huella muy importante en la Selección Colombiano y con grandes actuaciones en clubes como Nacional, Niza, Nápoles, Arsenal y Al Nassr.