Se siguen ubicando jugadores de Selección Colombia en sus nuevos equipos; falta James Rodríguez

Es año del Mundial 2026 y muchos ojos están puestos en los jugadores que integran la base de la Selección Colombia, especialmente en los que cambiaron de camiseta para la presente temporada. En ese sentido, el que encontró acomodo fue Santiago Arias, quien llegó hace pocas horas a Argentina, en donde le abrieron las puertas en el siempre respetado Independiente de Avellaneda.

A falta de cumplir con las formalidades, de revisión médica y firma de contrato, el lateral antioqueño deberá ser confirmado este lunes como nueva cara de los 'diablos rojos'. Arias viene de pasar una temporada con regularidad en el Bahía, de Brasil, y desde ya por su experiencia se han generado expectativas por esa nueva etapa en el balompié argentino.

A su llegada a Buenos Aires, el lateral derecho habló con los medios de comunicación y comentó que "contento de estar en este país tan futbolero, ya veremos qué sucede a continuación. Trabajaremos para que sea lo mejor para el club".

"Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí, lo he hecho en todo club donde he estado y esta vez no será la excepción. Esperemos ver qué se puede conseguir este año", agregó Arias, quien pasó sus vacaciones en Colombia y se dejó ver en eventos sociales junto a sus familiares.



La noticia de 'Santi' cae bien en el seno del seleccionado colombiano, como quiera que se requiere que los futbolistas habituales en los llamados de Lorenzo estén con ritmo físico y futbolístico.

En ese orden de ideas, hay que apuntar que con el futuro de Santiago Arias solucionado, ahora todos los ojos se posan desde ya en ver al final qué decisión tomará James Rodríguez, una de nuestras máximas figuras, quien ha sonado para varios equipos de Estados Unidos, pero nada se ha concretado. El fin de semana que pasó se abrió una versión extraoficial de la posibilidad de que el '10' tuviera acercamientos con Millonarios, en donde le querrían abrir las puertas.

Al '10' de Colombia se le ha visto en las redes sociales haciendo trabajos físicos y algunos en la misma cancha, en pro de estar en forma en caso de finiquitar su nuevo club, luego de haber pasado en medio de picos altos, regulares y bajos por León, de México.

