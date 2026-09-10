La FIFA en el ojo del huracán por polémica en la elección de la sede de la final del Mundial 2030

La FIFA aseguró este jueves que la decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 "se tomará en su debido momento", después de que el presidente de la Federación Marroquí haya afirmado que se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

Un portavoz de la FIFA confirmó a EFE que, "tal y como comunicó" el organismo el pasado 5 de agosto, la decisión se tomará en su debido momento".

En esa fecha la FIFA ya desmintió haber prometido a Marruecos ser sede de la final del Mundial, que organizará junto a España y Portugal, para asegurarse el apoyo al presidente de la primera, Gianni Infantino, en las elecciones del próximo marzo, tras las críticas que recibió por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el pasado 30 de julio, que luego retiró.

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La directiva de la FIFA mantuvo el 5 de agosto una reunión en Rabat para abordar la crisis generada por dicho proyecto, que pretendía vender participaciones del Mundial y de otras competiciones a inversores privados, que Infantino terminó por retirar ante la oposición frontal de las federaciones continentales, como UEFA y Concacaf.



Tras aquella reunión, el diario "The Times" publicó que Infantino habría aprovechado la misma para ofrecer a Marruecos ser la sede de la final del Mundial de 2030, a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

Directivos de las federaciones que serán sedes del Mundial 2030 Foto: AFP

Bernabéu, Camp Nou y Hassan II, opciones para la final y la inauguración

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Fuentes de la FIFA declararon entonces a EFE que se trataba de una información falsa y engañosa y que la decisión sobre la sede de la final de 2030, para la que España propone en el dossier de la candidatura los estadios Santiago Bernabéu y Camp Nou Marruecos el de Casablanca se tomará a su debido tiempo.

El Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027, es un recinto de 115.000 plazas que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad. El aforo del Camp Nou tras su remodelación será de 105.000 personas y el del Santiago Bernabéu alcanza los 78.297.

La FIFA aseguró también entonces que los resultados de la reunión de su directiva en Rabat iban a "reforzar su gobernanza y a contribuir a restablecer la confianza" en la organización, a la ve que permitirla "prepararse para los grandes acontecimientos y retos que le esperan, con unidad y transparencia, al tiempo que continúa cumpliendo con su misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo".

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, señaló hoy en un acto electoral que "la provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030", que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.

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Lekjaa, que también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los responsables del auge del fútbol marroquí en los últimos años, hizo estas declaraciones en un encuentro del PAM en Buznika, en las afueras de Rabat, en una reunión electoral.

El pasado día 4, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo durante una visita a Ceuta que España tiene que ser la sede de la final, porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia los que conforman la candidatura y que sea la FIFA "la que adopte esa decisión".

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Además de España, Portugal y Marruecos, en el Mundial de 2030 Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo.