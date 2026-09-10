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Gol Caracol  / El contundente aviso de Kylian Mbappé con el Real Madrid: "podemos hacer cosas grandes"

El contundente aviso de Kylian Mbappé con el Real Madrid: "podemos hacer cosas grandes"

Kylian Mbappé fue galardonado a mejor jugador del mes y aprovechó para hablar de las nuevas caras para la presente temporada en el Real Madrid que dirige José Mourinho.

Por: EFE
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Foto: AFP

El jugador francés del Real Madrid, Kylian Mbappé dijo este jueves que tiene "ganas de ayudar" al equipo y "demostrar" que este año van a hacer "cosas grandes".

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Kylian Mbappé destacó que ha empezado esta nueva temporada con "buenas sensaciones" y que el equipo lo ha hecho de forma "positiva" por lo que piensa que de cara a este nuevo curso van a tener "mucho éxito".

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El delantero fue elegido como el "jugador cinco estrellas" del mes de agosto, el primero de la temporada, que entrega Mahou junto con la afición del Real Madrid.

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"Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año. Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio", dijo el delantero francés en declaraciones a Mahou.

El francés afronta su tercera temporada en el Real Madrid y respecto a las nuevas incorporaciones y el proceso de adaptación de la plantilla, aseguró que es "bueno" ver caras nuevas en el equipo, ya que llegan "con ganas" de ayudar al equipo. Cabe aclarar que el conjunto 'merengue' fichó seis jugadores para la temporada 2026/27. Ficharon a Ibrahima Konaté y Bernardo Silva como agentes libres. Reforzaron ambos laterales con grandes nombres como lo son Denzel Dumfries y Marc Cucurella. El ataque del Real Madrid tuvo nuevas piezas con la llegada de Carlos Espi y el extremo marfileño, Yan Diomande.

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"Hemos intentado adaptar a todo el mundo de la mejor manera posible, para ir todos en la misma dirección", terminó Mbappé.

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