Cuándo fue el último partido de James Rodríguez y cuándo podría debutar con Nacional

La noticia de la contratación de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional no ha dejado de causar repercusiones en el fútbol colombiano, por su exitosa carrera deportiva a nivel internacional y por su trascendencia en la Selección Colombia, de la que fue goleador en el Mundial de Brasil 2014 y además de haber sido pieza clave para las clasificaciones a las Copas del Mundo de Rusia 2018 y 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Así no solamente se habla de lo hecho de manera reciente por el cucuteño, también se dio un vistazo al pasado. Javier Danilo Correa, experto en estadísticas del balompié de nuestro país y también de los 'verdolagas', dejó en su cuenta de 'X' un dato para destacar.

"El último partido de Rodríguez en el Fútbol Profesional Colombiano fue el 10 de noviembre de 2007 en un Academia F.C. 1-2 Envigado, correspondiente al partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de la Categoría Primera B. Los goles fueron anotados por Ricardo Laborde (6') [ACA] - Ormedis Madera (28') y Giovanni Moreno (58') [ENV]. Este partido decretó el regreso del conjunto naranja a la máxima categoría tras haber descendido en 2006", escribió Correa, quien además dejó la ficha técnica del encuentro.

#OjoAlDato El último partido de @jamesdrodriguez en el Fútbol Profesional Colombiano fue el 10 de noviembre de 2007 en un Academia F.C. 1-2 @EnvigadoFC, correspondiente al partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de la Categoría Primera B.



Los goles fueron anotados… pic.twitter.com/7mJRyGMYpZ — Javier Danilo Correa Ospina (@jdanilocorrea) September 11, 2026

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En el cuadro antioqueño James fue titular, en un equipo que orientaba Jesús 'Kiko' Barrios y en el que se destacaron hombres como Camilo Ceballos, Jairo Palomino y Alexander 'Pelusa' Orrego, entre otros.



¿Los próximos partidos de Nacional y cuándo podría debutar James Rodríguez?

Ahora una de las preguntas que se hacen no solamente los hinchas de Nacional, sino también muchos en el ambiente del fútbol colombiano tiene que ver con el día del debut de James Rodríguez vistiendo la camiseta de los verdes.

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Lo primero que se debe tener en cuenta es que James Rodríguez completa más de dos meses sin actividad con un equipo como tal, ya que jugó el 7 de julio pasado en Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026. Ahí vendrá un trabajo de reacondicionamiento físico y puesta a punto con el cuerpo técnico que lidera Lucas González en las próximas semanas. Ya según evolución, se decidirá la primera aparición del exjugador del Real Madrid en su regreso al fútbol colombiano.

Según especialistas en preparación física consultados por Gol Caracol, Rodríguez Rubio no podría estar apto para los duelos del 16 y 20 de septiembre frente a Internacional de Bogotá y Llaneros. Sin embargo, sería factible que el jueves 24 del presente mes, contra Millonarios, en la cancha del Atanasio Girardot, el volante de creación haga su debut.