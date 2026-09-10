Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Cali

La Liga BetPlay II-2026 tuvo acción este jueves y puso al día en el calendario por cuenta de un partido que había sido aplazado de la fecha 5. Millonarios y Deportivo Cali se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, aunque no se sacaron ventaja y todo quedó en un 1-1.

Los 'azucareros' dieron la sorpresa a los 39 minutos con un gol de tiro libre de Johan Martínez. La pelota hizo una rosa, se fue despacio y confundió al arquero Javier Burrai, quien no tuvo respuesta.

Para la segunda parte, los 'embajadores' reaccionaron y encontraron la paridad al 60'. Samuel Martín lanzó un centro desde el costado derecho y Francisco Chaverra apareció en el segundo palo con una zurdazo, 'colando' la pelota entre las piernas del Pedro Gallese.

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Con este resultado, Millonarios es cuarto con 13 puntos y Deportivo Cali es undécimo con nueve unidades.



Millonarios vs. Deportivo Cali. Millonarios.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 América 8 6 2 0 +16 20:4 20 2 Tolima 7 5 1 1 +4 12:8 16 3 Ind. Medellín 6 5 0 1 +6 12:6 15 4 Millonarios 9 3 4 2 +3 10:7 13 5 Atl. Nacional 5 4 0 1 +8 12:4 12 6 Llaneros 8 3 2 3 0 9:9 11 7 Santa Fe 7 2 4 1 +2 11:9 10 8 Águilas Doradas 6 2 4 0 +2 10:8 10 9 Bucaramanga 6 2 4 0 +2 7:5 10 10 Once Caldas 7 2 3 2 +2 11:9 9 11 Dep. Cali 7 2 3 2 +2 9:7 9 12 Cúcuta 8 2 3 3 -5 8:13 9 13 Inter de Bogotá 8 1 5 2 -2 8:10 8 14 Fortaleza 8 1 4 3 -2 8:10 7 15 Deportivo Pereira 6 1 3 2 -3 3:6 6 16 Jaguares 7 1 3 3 -5 7:12 6 17 Boyacá Chicó 6 1 2 3 -8 4:12 5 18 Junior Barranquilla 6 0 3 3 -4 8:12 3 19 Dep. Pasto 8 0 2 6 -8 7:15 2 20 Alianza Valledupar 7 0 2 5 -10 5:15 2