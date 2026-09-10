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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Cali

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Cali

Este jueves, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios y Deportivo Cali no se sacaron ventaja y empataron por la fecha 5 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Millonarios vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay II-2026.
Millonarios vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay II-2026.
COLPRENSA.

La Liga BetPlay II-2026 tuvo acción este jueves y puso al día en el calendario por cuenta de un partido que había sido aplazado de la fecha 5. Millonarios y Deportivo Cali se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, aunque no se sacaron ventaja y todo quedó en un 1-1.

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Los 'azucareros' dieron la sorpresa a los 39 minutos con un gol de tiro libre de Johan Martínez. La pelota hizo una rosa, se fue despacio y confundió al arquero Javier Burrai, quien no tuvo respuesta.

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Para la segunda parte, los 'embajadores' reaccionaron y encontraron la paridad al 60'. Samuel Martín lanzó un centro desde el costado derecho y Francisco Chaverra apareció en el segundo palo con una zurdazo, 'colando' la pelota entre las piernas del Pedro Gallese.

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Con este resultado, Millonarios es cuarto con 13 puntos y Deportivo Cali es undécimo con nueve unidades.

Millonarios vs. Deportivo Cali.
Millonarios vs. Deportivo Cali.
Millonarios.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América8620+1620:420
2Tolima7511+412:816
3Ind. Medellín6501+612:615
4Millonarios9342+310:713
5Atl. Nacional5401+812:412
6Llaneros832309:911
7Santa Fe7241+211:910
8Águilas Doradas6240+210:810
9Bucaramanga6240+27:510
10Once Caldas7232+211:99
11Dep. Cali7232+29:79
12Cúcuta8233-58:139
13Inter de Bogotá8152-28:108
14Fortaleza8143-28:107
15Deportivo Pereira6132-33:66
16Jaguares7133-57:126
17Boyacá Chicó6123-84:125
18Junior Barranquilla6033-48:123
19Dep. Pasto8026-87:152
20Alianza Valledupar7025-105:152

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