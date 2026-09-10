Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Cali

La Liga BetPlay II-2026 tuvo acción este jueves y puso al día en el calendario por cuenta de un partido que había sido aplazado de la fecha 5. Millonarios y Deportivo Cali se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, aunque no se sacaron ventaja y todo quedó en un 1-1.
Los 'azucareros' dieron la sorpresa a los 39 minutos con un gol de tiro libre de Johan Martínez. La pelota hizo una rosa, se fue despacio y confundió al arquero Javier Burrai, quien no tuvo respuesta.
Para la segunda parte, los 'embajadores' reaccionaron y encontraron la paridad al 60'. Samuel Martín lanzó un centro desde el costado derecho y Francisco Chaverra apareció en el segundo palo con una zurdazo, 'colando' la pelota entre las piernas del Pedro Gallese.
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Con este resultado, Millonarios es cuarto con 13 puntos y Deportivo Cali es undécimo con nueve unidades.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|8
|6
|2
|0
|+16
|20:4
|20
|2
|Tolima
|7
|5
|1
|1
|+4
|12:8
|16
|3
|Ind. Medellín
|6
|5
|0
|1
|+6
|12:6
|15
|4
|Millonarios
|9
|3
|4
|2
|+3
|10:7
|13
|5
|Atl. Nacional
|5
|4
|0
|1
|+8
|12:4
|12
|6
|Llaneros
|8
|3
|2
|3
|0
|9:9
|11
|7
|Santa Fe
|7
|2
|4
|1
|+2
|11:9
|10
|8
|Águilas Doradas
|6
|2
|4
|0
|+2
|10:8
|10
|9
|Bucaramanga
|6
|2
|4
|0
|+2
|7:5
|10
|10
|Once Caldas
|7
|2
|3
|2
|+2
|11:9
|9
|11
|Dep. Cali
|7
|2
|3
|2
|+2
|9:7
|9
|12
|Cúcuta
|8
|2
|3
|3
|-5
|8:13
|9
|13
|Inter de Bogotá
|8
|1
|5
|2
|-2
|8:10
|8
|14
|Fortaleza
|8
|1
|4
|3
|-2
|8:10
|7
|15
|Deportivo Pereira
|6
|1
|3
|2
|-3
|3:6
|6
|16
|Jaguares
|7
|1
|3
|3
|-5
|7:12
|6
|17
|Boyacá Chicó
|6
|1
|2
|3
|-8
|4:12
|5
|18
|Junior Barranquilla
|6
|0
|3
|3
|-4
|8:12
|3
|19
|Dep. Pasto
|8
|0
|2
|6
|-8
|7:15
|2
|20
|Alianza Valledupar
|7
|0
|2
|5
|-10
|5:15
|2
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