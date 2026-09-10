James Rodríguez es nuevo jugador de Nacional; "el más grande, al más grande"

Con un emotivo video, publicado hace algunos minutos en las redes sociales del club, Atlético Nacional anunció la contratación de James Rodríguez, quien jugó el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Colombia y que estuvo en el primer semestre del presente año en Minnesota United, de la MLS.

Los 'verdolagas' confirmaron así la noticia más rimbombante del año en el fútbol colombiano, que precisamente en la presente semana abrió el libro de inscripciones para jugadores libres, sin contrato. Ante esa oportunidad, los directivos del dos veces campeón de Copa Libertadores hicieron contactos y de manera pronta y oportuna llegaron a un acuerdo que desencadenó en la noticia dada a conocer este jueves.

"Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez es Atlético Nacional", se leyó en el mensaje de hace instantes.

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Desde las horas de la mañana Nacional comenzó con una campaña de expectativa vinculada con el número '10', el que siempre ha vestido James. Ahora lo que se espera es saber qué pasos seguirá el goleador del Mundial 2014 y exjugador del Real Madrid, que se debería hacer presente en la sede de Guarne este viernes. La presentación oficial se deduce que será el próximo domingo, en la previa del duelo de este domingo 13 de septiembre en el Atanasio Girardot, contra Águilas Doradas (4:05 p.m.).



James Rodríguez completará así su equipo número catorce, desde su debut oficial en la temporada 2006. En su extensa carrera, jugó en clubes de Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, México y Estados Unidos.

El cucuteño completará así su segundo club en el balompié profesional de nuestro país, como quiera siendo un adolescente debutó en Envigado Fútbol Club.

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La confirmación de su regreso a Colombia se presentó justo cuando se venía hablando desde el lunes pasado de la posibilidad del Avellino, de la Serie B de Italia, que alcanzó a hacer llegar una oferta al entorno del mediocampista.

James Rodríguez tendría un acuerdo con Atlético Nacional. Foto: AFP

El duelo más reciente del nacido en Cúcuta, de 35 años, fue con el seleccionado colombiano, el 7 de julio pasado, frente a Suiza, en la eliminación de la Copa del Mundo. Ese día estuvo en la cancha durante 65 minutos, cuando fue reemplazado por Juan Fernando Quintero.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026