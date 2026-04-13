Marcelo Moreno Martins explotó contra el DT Óscar Villegas; "Bolivia no fue al Mundial por su culpa"

Marcelo Moreno Martins no se guardó nada. El histórico delantero boliviano, hoy con 38 años y figura de Oriente Petrolero, fue protagonista dentro y fuera de la cancha tras marcar los dos goles en la victoria 2-1 sobre GV San José por la liga local. Sin embargo, más allá de su actuación, sus declaraciones encendieron la polémica al apuntar directamente contra Óscar Villegas, técnico de la Selección de Bolivia, recientemente eliminada del camino al Mundial 2026.

El atacante abrió fuego desde el inicio, dejando un mensaje cargado de ironía y dedicatoria: “Obviamente los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, fueron para Villegas, para vos, papá”. Una frase que marcó el tono de una intervención sin filtros ante los medios.

Moreno Martins cuestionó las decisiones del seleccionador durante el repechaje, en el que Bolivia cayó 2-1 frente a Iraq, quedándose sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo. “Yo voy a decir solamente esto, los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el Repechaje”, afirmó, sugiriendo que su presencia pudo haber cambiado el destino del equipo. Además, reivindicó su trayectoria: “Jugador como una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, oportunidad, después de 17 años de selección, la tenía que dar. Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”.

Oscar Villegas, técnico de la Selección Bolivia - Foto: AFP

El delantero fue más allá y responsabilizó directamente al entrenador por la eliminación. “Simplemente digo que se equivocó, la culpa toda es de él, porque teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo, se vio”, sentenció. Incluso dejó en el aire el futuro de Villegas: “Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”.



Lejos de suavizar su postura, Moreno Martins también habló de un conflicto personal con el técnico. “No tengo rabia, soy una persona que ya lo ha dado todo por el fútbol, simplemente yo quería estar en el Mundial”, explicó, aunque acto seguido reveló tensiones previas: “Él habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto por mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie”.

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Finalmente, el goleador cuestionó el planteamiento táctico del equipo nacional. “Él dijo que su selección no jugaba con centros, y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina”, señaló, reforzando su argumento de que Bolivia necesitaba un delantero de área. “Para mí el resultado es lo que manda, infelizmente no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas”, concluyó.