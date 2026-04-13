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Gol Caracol  / Marcelo Moreno Martins explotó contra el DT Óscar Villegas; "Bolivia no fue al Mundial por su culpa"

Marcelo Moreno Martins explotó contra el DT Óscar Villegas; "Bolivia no fue al Mundial por su culpa"

Oriente Petrolero ganó 2-1 y le remontó a GV San José, en la Liga de Bolivia, gracias al doblete del experimentado Marcelo Moreno Martins, quien habló con la prensa y se despachó contra el DT de 'La Verde', Óscar Villegas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Marcelo Moreno Martins anotó dos goles en tres minutos en Oriente Petrolero vs. GV San José.
Marcelo Moreno Martins anotó dos goles en tres minutos en Oriente Petrolero vs. GV San José.
Getty Images.

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