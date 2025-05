Javier Gandolfi habló de Wilmar Roldán; ¿fue injusta la expulsión de Edwin Cardona?

Minutos después de perder contra Águilas Doradas, por Liga, el entrenador de Atlético Nacional habló en rueda de prensa, haciendo un análisis de lo que fue el juego y demás aspectos que dejó en evidencia su equipo dentro del terreno de juego.

No obstante, dentro de los primeros temas que trató Javier Gandolfi, fue el de la expulsión de Edwin Cardona, quien, a pesar de ser suplente, vio el cartón rojo por parte de Wilmar Roldán, a tan solo 35 minutos de partido.

“El tema de la expulsión de Edwin Cardona; yo jamás voy a hablar del árbitro y expulsiones, pero no escuché nada de fuera de lugar, estaba muy cerca, pero son decisiones muy rápidas y hay que respetar”, sentenció el estratega ‘verdolaga’, quien, a pesar de no querer entrar en polémica, sentenció que no le pareció roja.

Sumado a eso, Gandolfi se refirió al juego y demás aspectos que pudo rescatar de la derrota 2-1: “El equipo intentó, lo fuimos a buscar; creo que en el primer tiempo fuimos ampliamente superiores. Ellos se encuentran con un gol de tiro de esquina donde juegan y sale desviado y en el complemento nos golpean desde el inicio. El ir a buscar todo el tiempo, por ahí al final se ve la imagen de un equipo largo, pero bueno; la realidad es que por el rendimiento que logramos hay que analizar muchos puntos favorables”.

Publicidad

*Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

¿Cómo jugarán la última fecha contra Junior?

“El tema del partido del fin de semana, por información que tengo se va a jugar domingo. Entonces por el viaje que tenemos en Copa Libertadores habíamos pedido jugar viernes o sábado, pero bueno, acatamos órdenes. Tenemos un viaje donde jugamos miércoles, pero bueno”.

Publicidad

¿Por qué le cuesta tanto al equipo de visitante?

“Son situaciones que seguramente tendremos que trabajar, por una cuestión, que lo viene remarcando en varias oportunidades. Por ahí cuando salimos de casa hoy por hoy al equipo le cuesta, pero te puedo asegurar que con actuaciones como las de esta tarde vamos a tener más resultados positivos; tengo que revisar, pero creo que fueron seis o siete manos a manos. En un partido se escucha fácil, pero no es fácil; nosotros trabajamos mucho y si hubiéramos estado finos en la definición o nen el último pase el resultado sería distinto”.

Acción de juego en el duelo entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Nacional va a priorizar la Liga o Copa Libertadores?

“El escudo marca que hay que ir por todo; la idea es ir por todo y así lo vamos a buscar. Por ahí el calendario seguramente va a estar ajustado, es normal, pero tenemos experiencia cercana también y Nacional va a ir por todos los títulos”.