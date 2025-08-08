Luis Javier Suárez debutó con victoria en la Liga de Portugal: Sporting de Lisboa 2-0 Casa Pia

El campeón, el Sporting de Lisboa, inauguró este viernes la Liga de Portugal 2025/2026 con una victoria a domicilio por 0-2 ante el Casa Pia gracias a los tantos anotados por Francisco Trincão y Morten Hjulmand.

El encuentro dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de la competición lusa, y el Sporting llegó a la cita a estrenar su nueva alineación, que incluye al colombiano Luis Suárez en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, que fue el máximo goleador del campeonato en las dos últimas temporadas.

El partido arrancó con un minuto de silencio en homenaje al excapitán del Oporto Jorge Costa, que falleció esta semana a los 53 años tras una parada cardiorrespitaratoria.

Suárez tuvo varias oportunidades, pero no logró encontrarse con el gol en su debut.

Los 'leones' dominaron en el campo y antes de irse al descanso, en el minuto 42, llegó el primer tanto de la mano del portugués Francisco Trincão. El segundo lo anotó el danés Morten Hjulmand en el 62.

La jornada de apertura concluirá el lunes con el Oporto, que recibirá al Vitória de Guimarães en lo que será la primera gran prueba para una plantilla renovada a las órdenes de un nuevo técnico, el italiano Francesco Farioli.

La ronda inaugural no contará con el Benfica, cuyo enfrentamiento contra el Rio Ave está programado para el próximo día 23 debido a los compromisos de las 'águilas' contra el Niza en la fase previa de la Liga de Campeones.