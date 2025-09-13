Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros", polémica en el partido contra Bucaramanga

"Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros", polémica en el partido contra Bucaramanga

El partido entre Nacional y Bucaramanga en el Atanasio Girardot terminó con dicientes declaraciones de bando y bando. Leonel Álvarez habló fuerte.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:09 a. m.
Comparta en:
Acción de juego entre Nacional vs Bucaramanga en la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre Nacional vs Bucaramanga en la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad