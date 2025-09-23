“Jorge Bava es nuevo técnico de Cerro Porteño”: así anuncian la noticia en Paraguay

La desvinculación de Jorge Bava del conjunto ‘cardenal’ tomó tintes de novela el martes 23 de septiembre, cuando hubo cruce de versiones desde diferentes partes.

Mientras el presidente de Cerro Porteño de Paraguay aseguraba que ya había llegado a un acuerdo con el timonel albirrojo, Eduardo Méndez, máximo dirigente de Independiente Santa Fe, afirmaba en rueda de prensa que el estratega seguía perteneciendo a su institución.

En consecuencia, Bava viajó con la plantilla ‘cardenal’ a suelo antioqueño para la visita a Independiente Medellín del miércoles 23 de septiembre en cumplimiento del partido de ida de la Copa Colombia.

Pese a ello, el tema se siguió moviendo y Méndez volvió a hablar, esta vez en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio donde dijo que Santa Fe no podía igualar la oferta que Cerro le estaba haciendo a Bava.

Además, indicó que para oficializar la desvinculación, el director técnico ‘charrúa’ debería pagar una cláusula equivalente a 2 meses de sueldo y agregó que ya tiene gente lista para ocupar el cargo:

“Santa Fe cuenta hoy con técnicos que nos pueden dar la mano. Está Francisco (‘Pacho’) López, de muy buenos resultados, y hemos traído a Grígori Méndez, que ya ha tenido experiencia en equipos profesionales. Tendré toda la paciencia para saber escoger un buen técnico”.

Bajo ese contexto, en Paraguay no se especula tanto y se asegura que Bava ya es nuevo timonel de Cerro Porteño, versión ratificada por el periodista argentino Juan José Buscalia, que en Blu dijo que el estratega llegará a suelo ‘guaraní’ el jueves 26 de septiembre.



“Jorge Bava es nuevo técnico de Cerro Porteño”

Así título ABC Color, uno de los periódicos más importantes de Paraguay, que detalló: “El uruguayo Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez y el interinato de Jorge Achucarro”.

Lo particular, según ABC, es que Cerró acudió a Bava –que tiene contrato vigente– para no sonsacar a otro entrenador: “La directiva azulgrana se encontraba entre la espada y la pared ante la posible contratación de Pedro Sarabia, que al final quedó sin efecto para no romper las buenas relaciones institucionales con Nacional de Asunción”.