Jorman Campuzano vio la roja frente a Millonarios; le pegó una cabeza a Rodrigo Contreras

Este martes 17 de marzo, Millonarios recibió a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

Y es que, lo que podría haber sido una noche ‘estelar’ para el cuadro paisa en la capital, terminó en pesadilla, desde el penalti fallado por Alfredo Morelos.

Sin embargo,quien sí tuvo un encuentro muy bueno desde lo futbolístico, fue Rodrigo Contretas; porque es que no solamente hizo el gol con el que puso arriba a Millonarios, sino que también provocó la segunda amarilla de William Tesillo, que culminó en su expulsión.

🟥 ES ROJA: Agresión (conducta violenta) de Campuzano sobre Contreras. Rayonazo con fuerza y con la frente cuando estaban cara a cara. Encima le quedó la frente roja fue a Jorman, la evidencia. Faltó la amarilla a Contreras por provocarlo #LigaBetPlaypic.twitter.com/aW6FFo15JB — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) March 18, 2026

Pero eso uno fue todo, pues el delantero argentino volvió a ser protagonista en el amanecer del complemento; provocando a Jorman Campuzano, quien le pegó un cabezazo, dejándolo en el suelo golpeado y con varias muestras de dolor.



De esta manera, Contreras influyó nuevamente en la otra expulsión de Nacional, que ya había quedado con nueve jugadores, en tan solo 49 minutos.

