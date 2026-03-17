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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jorman Campuzano vio la roja frente a Millonarios; le pegó una cabeza a Rodrigo Contreras

Jorman Campuzano vio la roja frente a Millonarios; le pegó una cabeza a Rodrigo Contreras

El mediocampista 'verdolaga' vio la roja, por un cabezazo al delantero del atacante 'embajador'; quien también había provocado la expulsión de William Tesillo en el primer tiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Jorman Campuzano vio el cartón rojo, por cabezazo a Rodrigo Contreras, en duelo contra Millonarios.
Jorman Campuzano vio el cartón rojo, por cabezazo a Rodrigo Contreras, en duelo contra Millonarios.
Foto: Colprensa.

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