Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Sporting Lisboa definió rival para cuartos de final, en Champions?; atento Luis Javier Suárez

¿Sporting Lisboa definió rival para cuartos de final, en Champions?; atento Luis Javier Suárez

Luego de haber avanzado a los cuartos de final, en la Liga de Campeones; el atacante colombiano y 'compañía' ya conocen rival para dicha fase. ¡Es histórico!

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad