Juan Fernando Quintero rompió el silencio y aclaró si lo estafaron: ¿se queda en América?

Juan Fernando Quintero no se aguantó más que su nombre estuviera en boca del entorno del periodismo deportivo en Colombia, luego de una información dada de una supuesta estafa en su contratación y en su salario, algo que ha tenido repercusión y que ha puesto en duda su continuidad en el América de Cali, a pesar de tener contrato.

Entre tanto rumor el experimentado mediocampista decidió dar su versión, romper el silencio, apuntar contra los periodistas que hablan de su estadía en el equipo escarlata y dejar un mensaje claro.

“Viendo tanta cosa que se inventa y que todo el mundo es dueño de la verdad y piensan que lo saben todo, hasta con lo personal se meten y hacen comentarios con propiedad, primero el día que yo salga del equipo del cual estoy orgulloso, como lo dije en días pasados, yo mismo anunciaré y diré las cosas así como siempre he sido transparente frentero. Le guste a quien le guste quizás por ser así la gente se confunde conmigo”, comenzó diciendo visiblemente enojado en una publicación de Instagram.

Además, se refirió a su forma de ser y a los que lo señalan por estar cambiando de equipo cada seis meses, como le ha pasado en los últimos años.

“No busco aceptación de nadie no le debo nada a nadie me puedo ver al espejo tranquilo. Sí, soy ganador desde niño y cada 6 meses analizo mi situación por que me gusta competir y ganar. Quizás muchas veces tomamos decisiones basadas en eso y a veces no se gana”, añadió.

¿Juan Fernando Quintero y América fueron estafados?

“No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso, el que me conoce sabe cómo soy y el que no pues no es mi culpa. Compito para ganar y exijo lo mismo de todas las partes, no me gusta aclarar nada porque la gente realmente habla por hablar y si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América”, detalló el mediocampista paisa en su extenso mensaje.

De igual manera, Quintero Paniagua no confirmó si seguirá para el segundo semestre, ya que todo también dependerá de las decisiones de patrocinadores y directiva del cuadro vallecaucano.

“Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va ser difícil. Yo les agradezco la comprensión, el cariño, el respeto y que procuremos ser empáticos y razonables con todo el tema humano. El fútbol une y al final es la pasión más hermosa de todas. Para terminar quiero agradecerle al profe polilla y a su cuerpo técnico. Un abrazo y éxitos”, finalizó en su publicación en Instagram.