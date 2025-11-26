Jugador de América sufrió robo en Cali y se filtró video; “me apuntaron con un arma”

El jugador del América de Cali, Luis Paz, vivió momentos de terror en la capital vallecaucana el martes luego de sufrir un robo de dinero luego de retirarlo en un banco, algo que él mismo contó en las últimas horas.

El mediocampista de los ‘escarlatas’ dio una entrevista para ‘Tele Pacífico’ y allí relató los detalles de lo sucedido luego de que le rompieran el vidrio de su carro y lo amenazaran con un arma de fuego.



Luis Paz sufrió robo con pistola en Cali

De entrada el futbolista del América explicó que “llegaron 3 tipos en 3 motos y se bajaron dos de dichas motos y me rompieron el vidrio del piloto y me apuntaron y me despojaron de todo lo que había en el carro”.

Lo que le causó sorpresa a Luis Paz es que “el man llegó de una vez, el que estaba armado, diciendo que le diera el bolso”, ya que instantes antes “como yo había retirado un dinero pues el bolso por prevenir lo metí a la bodega, ellos se demoraron encontrando dentro del carro. Entonces uno dice, juemadre, cómo sabían”.

Para terminar, el propio jugador del América de Cali compartió lo que le sucedió en sus redes sociales, pidiendo ayuda de la Alcaldia de dicha ciudad, de la Policía y del propio alcalde, pidiendo ayuda en la investigación y mayor seguridad para la capital vallecaucana.



“Yo supongo que eso es una cadena, ‘¿cómo se dieron cuenta que yo retiré el dinero? Cuando yo vengo al carro y meter un bolso en la bodega sin saber qué hay. Obviamente son bandas organizadas que tienen ya una estructura clara y desafortunadamente fui víctima”, cerró Luis Paz en la entrevista que dio horas después de lo sucedido.

El mediocampista de los ‘escarlatas’ sufrió momentos de tensión en la ciudad de Cali y en redes sociales quedó grabado el momento en el que está siendo robado por estos delincuentes cuando estaba esperando en un semáforo al sur de la ciudad.

Por su puesto, colegas y muchas personas se solidarizaron con Luis Paz por lo sucedido, que afortunadamente más allá de la pérdida del dinero, no pasó nada con su bienestar.