MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Jugador de América sufrió robo en Cali y se filtró video; "me apuntaron con un arma"

Jugador de América sufrió robo en Cali y se filtró video; “me apuntaron con un arma”

En las últimas horas una lamentable situación vivió el futbolista del América, Luis Paz, quien fue víctima de robo luego de retirar dinero en una entidad bancaria. Hay video de lo sucedido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de nov, 2025
América de Cali
América de Cali en el fútbol colombiano - Foto:
América de Cali Oficial

