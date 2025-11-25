"En el primer tiempo, Santa Fe fue un desastre; no podemos tener la imagen que tuvimos"

Hugo Rodallega y Francisco López comparecieron en rueda de prensa luego de la derrota 1-2 de Santa Fe a manos del Deportes Tolima en El Campín, en partido válido por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales por la Liga BetPlay II-2025.

Los 'leones' tuvieron oportunidades claras en la segunda parte para empatar el tablero, y más con un elenco 'pijao' que jugó con 10 hombres todo la parte final. 'Hugol' sostuvo que hay frustración por haber perdido en casa, pero que ya queda mirar lo que viene en el horizonte; levantar la cabeza.

Santa Fe vs. Tolima, por la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay Colprensa

"Siento que Tolima hizo lo que tenía que hacer, estaban arriba en el marcador, tenían un jugador menos y era muy obvio que se replegaran, que intentaran reforzar la parte de atrás, hacerse fuertes en lo defensivo, y nosotros, intentamos mover la pelota de un lado a otro; ellos tienen jugadores muy fuertes en el juego aéreo, siempre estaban en una marca muy personal, en este caso conmigo. La situación se tiene que revertir poniendo el pecho, siempre lo hemos hecho", dijo de entrada Rodallega.



A continuación, el artillero vallecaucano complementó que "la mentalidad dentro del vestuario, hay dolor, frustración, por haber perdido; nadie quiere hacerlo, pero la mentalidad inmediatamente cambia y vamos a ir a Ibagué a intentar ganar lo que dejamos ir hoy (martes), y después sabemos que es lo mismo con Fortaleza. Son tres partidos y vamos a intentar revertir la situación; ya vivimos esta situación el semestre pasado y salimos adelante, esperamos lucharla y darle vuelta a un bache como este".



Otras declaraciones de Hugo Rodallega:

- Las oportunidades errares en el complemento

"Las intenciones que tuvimos fueron buenas, obviamente al no concretarse, es como que hubo desespero. Pero estando dentro del campo, lo que intentábamos era cambiar de idea porque no todo el tiempo estuvimos tirándola: hubo remates de afuera, el arquero de ellos estuvo muy bien, la defensa era sólida que cerró lo espacios".

- Más análisis del partido contra Tolima

"En el vestuario, en el primer tiempo, hubo mucha desazón y rabia, nos dijimos un par de cosas, el 'profe' también cambió el sistema táctico, el Tolima se refugió en la parte de atrás y era normal. Nosotros buscamos la fórmula para encontrar el gol, lamentablemente no lo hicimos. Pero es muy evidente, y hay que decirlo así, en el primer tiempo nosotros fuimos un desastre. Un equipo que quiere competir y que quiere llegar a una final no puede competir de la manera en que lo hicimos, reconocimiento el rival que tuvimos al frente y su trabajo que se le nota. No podemos tener la imagen que tuvimos en el primer tiempo, lo asumimos; al segundo tiempo la actitud fue diferente, pero si estamos de acuerdo en que el primer tiempo fue desastroso para nosotros".