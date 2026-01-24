Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de Selección Colombia regresaría al FPC; ya entrena y está cerca de firmar con un club

Jugador de Selección Colombia regresaría al FPC; ya entrena y está cerca de firmar con un club

La prensa argentina reveló en las últimas que un experimentado futbolista se encuentra concentrado en un equipo colombiano y podría ser oficializado en los próximos días.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Colombia - 2018.
Selección Colombia - 2018.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad