Jugador de Selección Colombia regresaría al FPC; ya entrena y está cerca de firmar con un club

Si bien el fútbol profesional colombiano ya está en marcha en el 2026, los equipos no se detienen y sigue moviéndose en el mercado de fichajes para mejorar sus plantillas. En las últimas horas se dio a conocer que un experimentado jugador, con pasado en la Selección Colombia, regresaría al balompié nacional y ya tendría todo acordado para estampar su firma.

Según el periodista Germán García Grova, "Frank Fabra comenzó a entrenarse en DIM. El lateral obtuvo un permiso del club para moverse con el equipo. El multicampeón con Boca Juniors buscará, la semana próxima, alcanzar un acuerdo para retornar al club".

De hacerse realidad su fichaje, sería su segunda etapa en el poderoso, puesto que ya estuvo en sus filas en el 2015, justo antes de marcharse al 'xeneize'.

Fabra tiene un amplio paso por la 'tricolor', registra 28 partidos y un gol, el cual anotó el 11 de junio de 2016, en la derrota 2-3 con Costa Rica, en la Copa América Centenario. De hecho, en las eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, el antioqueño registra actividad en un encuentro: fue titular y jugó los 90 minutos en el 2-2 contra Uruguay, en Barranquilla.



🚨Frank Fabra comenzó a entrenarse en #DIM



📌El lateral 🇨🇴 obtuvo un permiso del club para moverse con el equipo



📍El multicampeón con #Boca buscará, la semana próxima, alcanzar un acuerdo para retornar al club. pic.twitter.com/Mx0u6SGErn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 23, 2026

Los números y títulos de Frank Fabra

Inició su trayectoria profesional en Envigado FC, donde jugó entre 2010 y 2014, disputando 106 partidos y registrando 3 goles y 3 asistencias. Luego pasó a Deportivo Cali, club con el que sumó 47 partidos, 1 gol y 1 asistencia, además de conquistar su primer título: la Primera A de Colombia en 2015. Posteriormente, defendió los colores de Independiente Medellín, donde jugó 24 encuentros, con 1 gol y 2 asistencias.

Su etapa más importante ha sido en Boca Juniors, al que llegó en 2016. Con el club argentino ha disputado 244 partidos, anotado 14 goles y entregado 32 asistencias, consolidándose como una pieza clave del equipo durante casi una década. En total, a lo largo de su carrera, Fabra acumula 421 partidos, 19 goles y 38 asistencias.

En cuanto a títulos, ha ganado 9 campeonatos nacionales: 1 con Deportivo Cali y 8 con Boca Juniors. Con el club argentino conquistó 5 títulos de Primera División (2016-17, 2017-18, 2019-20, 2022 y otro), 2 Copas de la Liga (2020 y 2022), 1 Copa Argentina (2019-20) y 2 Supercopas Argentinas (2018 y 2022).