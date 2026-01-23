Neymar todo un líder y capitán; el brasileño fue viral en partido del Santos en Brasil

El retorno de Neymar al Santos no ha sido el esperado. El delantero se ha visto afectado por muchas lesiones, mismas que le han impedido mostrar su fútbol en el club que lo vio nacer a nivel profesional. Pero pese a esto, el 'crack' ha demostrado estar al 'pie del cañón' con su equipo; su apoyo desde afuera ha sido incondicional.

En el duelo más reciente del 'peixe' que fue contra Corinthians por el Campeonato Paulista, 'Ney' fue protagonista de una acción que pronto se hizo viral en las redes sociales. Como buen 'capitán del barco', el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) instó a los hinchas del Santos a que alentaran al equipo, en vez de abuchearlo - ya que en ese momento el Santos iba abajo en el marcador. Toda esta situación quedó captada por las cámaras de televisión y compartidas por los internautas en las plataformas digitales.

Finalmente, Neymar y Santos tuvieron un respiro al final, ya que Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, logró enviar el balón con dirección a la red en los últimos instantes del partido efectuado en el estadio Vila Belmiro. El artillero celebró a rabiar el 1-1 en las gradas. Corinthians se había adelantado al minuto 16 con un tanto de Yuri Alberto.

𝐓𝐑𝐔𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 🫡



While Santos were trailing and being booed, an injured Neymar urged the fans to get behind the team 💪



Thanks to Gabigol, Santos secured a draw — and Neymar couldn’t have been happier 😍



Captain mentality, injured or not ©️



🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/JJCId3mZPH — 433 (@433) January 23, 2026