Técnico colombiano y la dura experiencia en fútbol europeo; "vi señales de irrespeto y desprecio"

Néstor Rodríguez es un entrenador vallecaucano, que ha hecho todo el proceso dirigiendo desde divisiones menores hasta llegar al profesionalismo, en donde se sentó en el banquillo de clubes como Cortuluá, Bogotá FC, Unión Magdalena Sub-20 y en el exterior le prestó sus servicios en procesos de cantera a Getafe, al Shenzhen FC y recientemente en el primer equipo del Vendsyssel FF, de Dinamarca.

Y precisamente de esa experiencia en el balompié danés habló el profesor Rodríguez, quien cerró ese ciclo por disposición de los accionistas locales de dicho club y de algunos patrocinadores, además de situaciones incómodas que se dieron en el trabajo día a día con los europeos que hicieron parte de su cuerpo técnico.

"Quiero agradecer a Blessd, Jara, el grupo de Dimelojara Company y sus socios por confiar en mí para el proyecto deportivo allí en Dinamarca. Ahora de la experiencia tengo que decir que son de esas bendiciones que Dios te tiene. Ha sido extraordinario estar allí. Dirigir en Europa a nivel profesional era uno de mis sueños y logramos hacerlo", dijo el DT en charla con Gol Caracol desde España, donde se encuentra radicado y el lugar en el que actualiza conocimientos a la espera de un nuevo proyecto, dentro de lo que no descarta un regreso al fútbol de Colombia.

¿Y qué pasó al final en el club, con su trabajo?

"Hay que decir que es una liga competitiva, con un nivel alto en los jugadores daneses, africanos, colombianos y de otros países. No se logró terminar el proceso, tenía un contrato por dos años, pero al final los "dueños" daneses y sponsors solicitaron a los dueños colombianos un arreglo para ellos volver al mando del equipo, no es una cultura fácil. Era una ciudad al norte de un país del norte de Europa, tienen pensamientos muy cerrados y poco flexibles a muchos cambios dentro del proyecto, se sufrió mucho porque les molestaba que estuviéramos liderando un proyecto nosotros como colombianos y se sentía en muchos momentos esa mala energía e inconformidad de algunos hinchas y sponsors. También tengo que resaltar que mientras se ganaba, tuvimos algunos hinchas que nos apoyaban firmemente, ese es el fútbol".



¿Que objetivo tenían allí cuando lo llevaron?

"Nuestro objetivo era encaminar el equipo al ascenso, soñábamos con buscar estar en torneos europeos, un proyecto ambicioso donde pudiéramos ser una plataforma para jugadores, entrenadores y mucha gente de Colombia, pero resultaba difícil con una cultura donde predominaba el desprecio hacia el extranjero por no llamarlo de otra manera".

¿Cómo fue convivir con los daneses, entendemos que no era su cuerpo técnico?

"Aparte de lo que podían ser los hinchas, dueños y/o sponsors, pues el cuerpo técnico no era el mío. Solo estuve acompañado de Cristian Morales que es del grupo de Dímelo Jara company, llegamos abiertos a todo, ya que era una liga que aunque le habíamos hecho estudio exhaustivo antes de llegar, era desconocida en muchos factores. Nos encontramos con pensamientos demasiado diferentes y señales de irrespeto. Al plantel le gustaba la propuesta; el problema pasaba porque dentro del cuerpo técnico no teníamos la sinergia para que se diera todo como queríamos".

Ahora, Néstor Rodríguez quiere pasar la página, aprovechar las enseñanzas de ese paso por Dinamarca y ver al futuro. "Ahora a esperar con paciencia que se abra una puerta. Siéndote sincero, si no se da alguna liga en Europa para seguir ese camino con el que terminamos en 2025, el objetivo está en dirigir de nuevo en mi país".

Néstor Rodríguez, DT del Bogotá FC de la Primera B - Foto: Colprensa