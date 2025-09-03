Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Nos sorprende que una Colombia tan poderosa aún no esté clasificada al Mundial"

“Nos sorprende que una Colombia tan poderosa aún no esté clasificada al Mundial”

En diálogo con Gol Caracol, Israel Trigo analizó el duelo que Bolivia disputará este jueves 4 de septiembre frente a la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla.

James Rodríguez, durante un partido de la Selección Colombia por Eliminatoria
AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:54 a. m.