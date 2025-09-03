“Nos sorprende que una Colombia tan poderosa aún no esté clasificada al Mundial”

Se acerca una nueva cita decisiva en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, en un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos en la clasificación. La ‘tricolor’ necesita un triunfo para acercarse a su objetivo de estar en la Copa del Mundo, mientras que el conjunto del ‘altiplano’ busca sumar puntos que lo mantengan en la pelea por el repechaje.

Los dirigidos por Óscar Villegas marchan en la octava posición de la tabla con 17 puntos, a uno de Venezuela, con quien sostienen un cerrado pulso por el cupo al repechaje.

“Creemos que Colombia es una de las mejores selecciones de Sudamérica”

Selección Colombia - Foto: AFP

En Bolivia existe un profundo respeto por la Selección Colombia, a la que vencieron 1-0 en La Paz por la jornada 9 de estas Eliminatorias, con un tanto de Miguel Terceros. A propósito del compromiso en Barranquilla, el periodista boliviano Israel Trigo dialogó con Gol Caracol sobre cómo se vive este duelo en su país.

Trigo resaltó que sorprende la situación de la Selección Colombia, que aún no asegura su clasificación al Mundial de 2026, pese a la calidad de su plantilla.

“Nosotros creemos que Colombia es una de las mejores selecciones de Sudamérica, y tiene un talento individual innato. Richard Ríos, Juan Fernando Quintero… hablamos de muchos jugadores que atraviesan un gran momento. Incluso James Rodríguez, que ha sido criticado, pero sigue siendo un jugador de peso. Es una selección muy poderosa”, señaló el periodista de la 'Máquina Deportiva'.

El comunicador agregó: “Nos extraña sobremanera que Colombia no esté ya clasificada. Si Bolivia logra repetir una hazaña como la de Santiago, podría complicar seriamente su camino. Sorprende que una selección tan poderosa no tenga su cupo asegurado, incluso antes que Ecuador o Brasil”.

Por último, Trigo expresó que un empate en Barranquilla sería un resultado valioso para Bolivia: “Yo podría firmar un empate porque sé que además de la estrategia, los jugadores están muy motivados. En el fútbol el estado de ánimo juega mucho, y este grupo está convencido de que puede dar pelea para alcanzar el objetivo”.



¿A qué hora juega Colombia?

El compromiso entre Colombia y Bolivia se jugará este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El pitazo inicial será a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y el encuentro se podrá ver a través de la señal de Gol Caracol, que llevará a los hogares todas las emociones de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.