Hernán Torres: "Millonarios no se va a rendir, mientras haya posibilidades, vamos a luchar a muerte"

Hernán Torres, director técnico de Millonarios, compareció en rueda de prensa luego de la derrota 3-0 en su visita a Valledupar frente a Alianza FC. El timonel ibaguereño entregó sus sensaciones de lo que el desempeño de sus dirigidos, destacó la actitud de los suyos en la segunda parte en el Armando Maestre Pavajeau.

"Una sensación amarga me da el primer tiempo, amarga. Lógicamente, se descompone todo con la expulsión de Mosquera y el gol de pelota quieta, nos vamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo; un hombre menos, en esta cancha, en esta plaza es difícil y complejo. Pero tengo que rescatar la actitud de los muchachos se esforzaron, corrieron y metieron para que nos hubieran metido más goles", precisó de entrada el DT de los azules capitalinos.

Así fue la formación de Millonarios en su visita a Alianza FC. Colprensa

A continuación, Torres Oliveros se refirió a la jugada de la expulsión de Sergio Mosquera y no dudó en afirmar que Millonarios va a luchar hasta el final en pro de lograr el objetivo.

Publicidad

"Pese a los 10 hombres buscamos el gol, expuestos al juego directo, pero nuestros jugadores se esforzaron. Hay que mirar y revisar si es penalti y si es expulsión, no tengo bien clara la película, pero así se hayan equivocado, el resultado ya está. Nos vamos tristes porque veníamos por un buen camino y nos encontramos con un resultado adverso, pero seguimos en la lucha. Millonarios no se va a rendir y vencer, va a seguir luchando mientras haya posibilidades; vamos a luchar a muerte", indicó.



Otras declaraciones de Hernán Torres:

- Más análisis del compromiso contra Alianza:

"De una presión nos ganó la posesión y el perfil y nos convirtieron, en ese tema tenemos que entrar y corregir, los errores están corregir, superar y es lo que tenemos que trabajar. En estas instancias que estamos viviendo tenemos que equivocarnos lo menos posible, el margen de error es mínimo, estos tres puntos no estaba en nuestros planes perderlos. Hay que tocar recuperarlos en otra instancia para seguir soñando con lo que queremos".

Publicidad

- Los aspectos a corregir

Segur trabajando, luchando Hay que ser conscientes de que estamos en Millonarios, que es diferente, que hay que trabajar y cumplir. Millonarios tiene ganar todo, esa es la obligación, el martes tenemos un compromiso con Envigado y hay que remontar la serie. Hay que trabajar y ganar para eso, mientras haya vida y esperanza vamos a luchar. En el primer tiempo estuvimos un poco opacos, pero luego reaccionaron; en lo futbolístico tenemos que mejorar muchas cosas".

Hernán Torres en su primer entrenamiento en su vuelta a Millonarios. X de @MillosFCoficial

- Jugar en una cancha como la del Armando Maestre Pavajeau

"He venido varias veces, es fútbol, no le vamos a echar la culpa nadie, no hay tiempo, pero hay que mejorar, no podemos salir con un chorro de babas a nuestra afición y a la dirigencia. Cuando gana hay que pensar en el otro día, y cuando uno pierde, en lo que viene. Llevo 15 días y he dirigido siete partidos, el jugador de fútbol es un ser humano y se desgasta".