Jugó contra Messi y Cristiano, ganó la Supercopa de España y ahora llegó al fútbol colombiano

El arquero español Iago Herrerín, recordado por jugar en el Athletic Club de Bilbao, fue anunciado este miércoles como nuevo portero del Deportivo Pasto, un equipo de la Primera División de Colombia.

"Ongi etorri Iago, orain Urkuninaren parte zara. Bienvenido Iago, ahora eres parte del Urkunina", expresó el club colombiano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

🌋Ongi etorri Iago, orain Urkuninaren parte zara.



— Deportivo Pasto (@DeporPasto) January 21, 2026

El equipo Volcánico, como se le conoce al nuevo club de Herrerín, publicó un video en sus redes sociales con las mejores atajadas de su nuevo guardameta.

"Hola Volcánicos, ya estoy aquí", expresó el portero en la pieza audiovisual.



Herrerín, de 37 años, tendrá su primera experiencia en Sudamérica tras haber militado el año pasado en el Olympic Charleroi, de la segunda división belga.

En su carrera, el portero también atajó en el Sestao River, Valencia, Leganés, Numancia, Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic y Barakaldo de España; en el Al-Raed saudí, y en el AEK Larnaca de Chipre.

En el Athletic Club estuvo ocho temporadas entre 2013 y 2021, en las que disputó 119 partidos y recibió 135 goles. Con el club vasco levantó los títulos de la Supercopa de España en 2015 y 2021.

El Pasto, por su parte, debutó el domingo en la liga colombiana con una victoria 1-0 sobre el Deportivo Independiente Medellín con un tanto de penalti del extremo Andrey Estupiñán.