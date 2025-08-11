"Lo de Alberto Gamero en Junior no fue quemada, fue una experiencia; algo que se cortó rápido"

Darío 'Chusco' Sierra hace parte en la actualidad del cuerpo técnico de Águilas Doradas, que tiene como DT al argentino Pablo de Muner. Pero la experiencia del antioqueño en el mismo rol es amplia y en una charla en nuestra sección el 'Anecdotario' recordó cómo dio ese paso después del retiro como futbolista, tras una carrera de 12 años y que comenzó al lado de Alberto Gamero en Boyacá Chicó.

"En el año 2004 me llamó Eduardo Pimentel, me preguntó que cómo estaba, que en qué andaba y me dijo que me fuera a trabajar con él en Tunja. Y bueno, acepté. Primero estuvo Mario Vanemerak y luego cuando nombraron a Gamero, coincidimos y empezamos", recordó 'Chusco'.

Alberto Gamero y Darío "Chusco" Sierra @MillosFCoficial - COLPRENSA

El otrora volante de creación que defendió en las canchas los colores del Medellín, Once Caldas, Envigado, Cúcuta, Quindío, Cortuluá y Aucas de Ecuador se conocía de tiempo atrás con el samario, actual DT del Cali, e incluso compartieron camerino.

"Yo con Gamero estuve en el DIM y en Envigado. Incluso, él por hacerme una maldad casi me deja mocho. En una zona de rieles aceleró su carro, se va deslizando y casi me coge (risas)", contó Sierra.

¿Qué comenzó haciendo en Chicó junto a Gamero?

"Cuando el 'Flaco' (Eduardo Pimentel) me llamó, me dijo que estuviera cerca de Gamero y que además hiciera trabajos con los más jóvenes en la parte de atrás del estadio de Tunja. Y ya en el primer viaje con 'Tito' de técnico de Chicó, dicen que viaje el 'Chusco' y ahí empezamos. Allá fuimos campeones, en lo personal y en lo profesional tuvimos logros, salimos campeones".

¿Cómo es Alberto Gamero al interior de los equipos, con sus jugadores?

"Gamero es una calidad, en todo es calidad. Ya con los jugadores, él es un profesional que tiene ascendencia, que es paternal, pero que también es exigente, porque a él en sus cargos también le exigen mucho. Los equipos de 'Tito' son de mucha armonía, él tiene mucha calidad. Además que es muy alegre".

¿Usted estuvo con él, en la quemada del Junior, donde solamente dirigió 14 partidos en 2017?

"Quemada no fue. Son experiencias que se tienen, fue algo que se cortó muy rápido allá y él (Gamero) ha sido de procesos, de procesos ganadores. Ojalá le den un desquite de estar allá".

¿Cómo quedan los entrenadores después de ese tipo de situaciones?

"Queda uno con algo de desazón, con ese pensamiento que se pudieron hacer más y mejores cosas. Vea lo que le ha pasado a Gamero en Millonarios, en Tolima igual, que cuando engrana a sus equipos es para ganar título".



